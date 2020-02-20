"Барселона" официально купили опытного Брейтуэйта на замену Суаресу

"Барселона" официально приобрела нападающего Мартина Брейтуэйта. Футболист перешел в каталонский клуб из испанского "Леганес".

28-летний датчанин подписал контракт сроком до лета 2024 года, информирует сайт "Барселоны".

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Каталонцы объявили, что сумма трансфера составила 18 миллионов евро. В соглашении игрока будет прописана опция выкупа за 300 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Ла Лиги Брейтуэйт забил за "Леганес" 6 голов в 24 матчах.

"Барселона" получила разрешение от Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) приобрести футболиста несмотря на то, что трансферное окно в Испании уже закрыто.

"Сине-гранатовым" позволили подписать новичка в связи с травмами Луиса Суареса и Усмана Дембеле.

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Что интересно, "Леганес" рассчитывал приобрести нового игрока на замену Брейтуэйту и обратился в RFEF. Однако испанская федерация отклонила запрос, сообщает El Partidazo de COPE.

В RFEF подчеркнули, что запрос "Леганеса" на трансфер в период, когда не может дозаявлять футболистов, не предусмотрен регламентом.

Там пояснили, что по правилам турнира дозаявить нового футболиста может только клуб, потерявший в долгосрочной перспективе игроков из-за травм.