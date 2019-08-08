Трансферы команд УПЛ: онлайн

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Трансферы украинского футбола лето 2019
Трансферы команд УПЛ онлайн / ФК "Карпаты"

В украинском футболе началось трансферное лето. Команды продают и покупают футболистов. Некоторые покидают команды бесплатно и переходят в другие клубы. Спорт 24 собирает всю информацию об этих трансферах – от слухов до официального подтверждения в одной новости. Для вашего удобства.

Трансферное окно началось 1 июня 2019 года. И продлится до конца лета. Также за трансферами всех команд можно следить здесь.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Шахтер Трансферы ФК Заря ФК Олимпик УПЛ ФК Мариуполь ФК Карпаты ФК Десна ФК Александрия ФК Львов ФК Ворскла Динамо
Источник: 24 канал
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