Трансферы команд УПЛ: онлайн

В украинском футболе началось трансферное лето. Команды продают и покупают футболистов. Некоторые покидают команды бесплатно и переходят в другие клубы. Спорт 24 собирает всю информацию об этих трансферах – от слухов до официального подтверждения в одной новости. Для вашего удобства.

Трансферное окно началось 1 июня 2019 года. И продлится до конца лета. Также за трансферами всех команд можно следить здесь. Читайте также: Трансферы команд УПЛ: официально