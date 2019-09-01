Трансферная сага с Неймаром завершилась: футболист разочарован, что не вернулся в "Барселону"

Звездный нападающий французского ПСЖ Неймар не перейдет в каталонскую "Барселону" в трансферное окно, которое в ближайшие дни закроется в Европе.

27-летний форвард сообщил своим бывшим партнерам по каталонской команде, что соглашение не будет оформлено.

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Бразилец очень разочарован, потому что приложил все усилия со своей стороны, чтобы убедить ПСЖ отпустить его в "Барселону".

Французское издание L'équipe сообщает, что трансфер форварда сорвался. Бразилец сообщил своей семье, что решил доиграть этот сезон в Париже, ведь переговоры о его возвращении в каталонский клуб прекратились.

Ранее Неймар уже известил об этом и игроков испанского клуба. Бразилец был готов лично доплатить 20 миллионов евро ради возвращения в Каталонию.

Вероятной преградой трансфера стало то, что "Барселона" не имеет финансовых возможностей для приобретения Неймара. Клуб хотел включить в соглашение своих игроков.

Иван Ракитич и Жан-Клер Тодибо дали согласие на переход в ПСЖ, однако Усман Дембеле отказался становиться частью соглашения.

Неймар перешел из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года за рекордные 220 миллионов евро. За парижан он за это время сыграл 58 матчей, в которых забил 51 гол и отдал 29 результативных передач. На данный момент его трансферная цена составляет 180 миллионов евро.