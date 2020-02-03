Трансферов может не быть: главный тренер "Шахтера" рассказал о политике клуба
Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру сообщил, что, скорее всего, донецкий клуб не будет проводить трансферы в зимнее окно.
Луиш Каштру в шоу "Футбольный формат" высказался о трансферной политике своей команды.
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У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях – защита, полузащита и атака – у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов в срочном порядке не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. Мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении.
Не забывайте, что с нами на сборах Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли составить мнение о этих футболистов,
– сказал Каштру.
В рамках первого сбора в Турции "Шахтер" провел четыре матча: "горняки" победили "Лех" сыграли вничью с "Войводиной", уступили "Пролетеру" и победили "Словацко".
Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля. В Лиге Европы "горняки" встретятся с "Бенфикой".