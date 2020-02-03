24 канал техно lifestyle Здоровье дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar покер
more

Трансферов может не быть: главный тренер "Шахтера" рассказал о политике клуба

16 Читати новину українською
Луиш Каштру / ФК "Шахтер"

Главный тренер "Шахтера" Луиш Каштру сообщил, что, скорее всего, донецкий клуб не будет проводить трансферы в зимнее окно.

Луиш Каштру в шоу "Футбольный формат" высказался о трансферной политике своей команды.

Читайте также: "Шахтер" проведет на один матч больше на первом сборе – извесен соперник

У нас очень сбалансированная команда: на всех позициях и звеньях – защита, полузащита и атака – у нас игроки высокого уровня, игроки национальных сборных. Если никто из наших футболистов в срочном порядке не покинет клуб, то трансферов у нас не будет. Мне нравятся те игроки, которые есть в моем распоряжении.

Не забывайте, что с нами на сборах Игорь Кирюханцев и Владислав Вакула. Мы смотрим на них, на их работу и интенсивность. У них будет время в товарищеских матчах, где они смогут показать, чего стоят. Давайте подождем, чтобы мы смогли составить мнение о этих футболистов,
– сказал Каштру.

В рамках первого сбора в Турции "Шахтер" провел четыре матча: "горняки" победили "Лех" сыграли вничью с "Войводиной", уступили "Пролетеру" и победили "Словацко".

Первый официальный матч в 2020 году "Шахтер" проведет 20 февраля. В Лиге Европы "горняки" встретятся с "Бенфикой".

Оранжевый уровень опасности: где в Украине ждать непогоды
сегодня
10462
Автор: Висент Луис
Теги: Футбол Спорт Новости Спорта Шахтер
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
сегодня 18:46 Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Ігор Саджениця 2678
сегодня 14:07 "Герта" потратила больше всех, Фернандеш – самый дорогой переход: итоги трансферного окна
Михайло Гема 47
сегодня 12:32 Момент с участием Михайлюка попал в топ-5 лучших в НБА: видео
Юрій Семенюк 31
сегодня 12:04 Самое высокое здание мира украсили изображением Коби Брайанта с дочерью: видео
Юрій Семенюк 177
сегодня 09:21 Американский футбол: "Канзас-Сити" победил "Сан-Франциско" в матче за Супербоул
Ігор Саджениця 44
Новости
Больше новостей
Залиште відгук