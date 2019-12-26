Трансферы команд УПЛ: зима 2020
Украинские клубы ушли на отдых. Но если футболисты отдыхают, то тренерские штабы думают над усилением. А также как избавиться игроков, которые не подошли.
Трансферное окно в Украине официально откроется 1 января 2020 года. С этой даты клубы официально могут подписывать новых футболистов.
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Однако еще до этого команды могут прощаться со своими игроками, которые не подошли. Обычно это или из-за расторжения соглашения по соглашению сторон, либо не продления контракта, срок которого истек. Также некоторые клубы выставляют футболистов на трансфер с желанием заработать.
В этой новости будут представлены только официальные заявления клубов о подписании новых игроков или трансферы. Клубы представлены так, как они разместились в турнирной таблице на конец 2019 года.
Стоит отметить, что некоторые клубы еще никого не подписали но не попрощались с футболистами. Среди таких "Шахтер", "Мариуполь" и "Колос".
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Условные обозначения: вр. – вратарь, з. – защитник, пз. – полузащитник, нп. – нападающий, ар. – аренда, в.ар. – возвращение из аренды, тр. – полноценный трансфер, с.а. – свободный агент,
Шахтер
Пришли: пока никто
Ушли: пока никто
Динамо:
Пришли: з. Роман Вантух (в.ар., Олимпик) нп. Назарий Русин (в.ар., Зоря)
Ушли: з. Роман Вантух (ар., Олександрия), з. Николай Кравченко (ар., Олимпик)
Заря
Пришли: пока никто
Ушли: вр. Луис Филиппе (с.а.)
Десна
Пришли: пока никто
Ушли: пз. Андрей Богданов (с.а.)
Александрия
Пришли: з. Роман Вантух (ар., Динамо)
Ушли: пока никто
Мариуполь
Пришли: пока никто
Ушли: пока никто
Колос
Пришли: пока никто
Ушли: пока никто
Днепр-1
Пришли: х. Владимир Адамюк (тр. Днепр-1)
Ушли: з. Юрий Романюк (с.а.), пз. Олександр Кобахидзе (с.а.), пз. Игорь Загальский (с.а.), нп. Арамис Кузин (с.а.).
Олимпик
Пришли: з. Николай Кравченко (ар., Динамо)
Ушли: з. Роман Вантух (в.ар. Динамо), з. Егор Клименчук (с.а.), пз. Геннадий Пасич (с.а.)
Львов
Пришли: пока никто
Ушли: зх. Николай Квасний (с.а.), з. Руслан Зубков (с.а.), з. Висенте (с.а.), з. Владимир Адамюк (тр. Днепр-1)
Ворскла
Пришли: пока никто
Ушли: Юрий Коломоец (с.а.), Рубин Хебай (с.а.)
Выставлены на трансфер: з. Зураб Очигава, з. Хуанма Гарсия, пз. Дмитрий Кравченко, пз. Тодор Петрович.
Карпаты
Пришли: пока никто
Ушли: нп. Мелвин Лоренцен (с.а.)