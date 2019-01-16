Трансферы украинских клубов в 2019 году

1 января открылся трансферный рынок. Украинские клубы тоже как усиливают свой состав, так и прощаются с некоторыми игроками. Часть из них отпускают свободными агентами, также есть и те, кого удается продать. А есть и такие, у которых закончился контракт, и они покидают свой клуб в поисках нового места работы. О главных трансферах УПЛ – в материале 24 Канала.

Читайте также: Самые ожидаемые футбольные трансферы: Зима-2019

Декабрь 2018 года

Еще до начала трансферного окна некоторые клубы официально объявили о трансферах. Обычно это были либо расторжение сделки с игроками, либо же возврат их из аренды. Хотя и были полноценные переходы.

"Львов"

Первым чистку рядов начал "Львов". Не успели команды уйти на зимний перерыв, как сразу четверо игроков покинули команду.

Сначала Александр Голиков, Юрий Путраш и Василий Билый покинули команду. Руководство клуба и футболисты разорвали соглашения по обоюдному согласию сторон. Центрбек Билый и левый защитник Путраш сыграли за "сине-золотых львов" в этом сезоне 5 и 6 игр соответственно. У флангового защитника Голикова же наибольшее количество проведенных матчей за львовский коллектив – 16. Причем Александр отметился результативной передачей в домашнем поединке с "Александрией" (2:2).

Читайте также: От матчей сборной Украины до еврокубков: главные футбольные события 2019 года в Украине

Впоследствии четвертым игроком, покинувшим команду, стал нападающий Сергей Петров. Клуб и игрок согласовали разрыв контракта по соглашению сторон.

"Карпаты"

Именно львовский клуб стал одним из самых активных еще в конце 2019 года. Однако это были трансферы, которые мало что меняли в основе команды. Так, Юрий Ткачук, который выступал в Эстонии за "Левадию" на правах аренды, стал полноценным игроком вице-чемпиона страны. В Эстонии остался еще один "карпатовец" – "Нымме Калью", который и стал чемпионом страны, воспользовался правом выкупа защитника Андрея Марковича. В то же время еще один игрок, который выступал в Эстонии в "Левадии" – Роман Дебелко, пока не знает где продолжит карьеру. Лучший нападающий эстонского чемпионата (28 голов в 36 матчах) пока вернулся во Львов.

Читайте также: Как бы выглядела сборная УПЛ без игроков "Шахтера" и "Динамо"

Но еще в декабре "Карпаты" расторгли соглашение с игроком, который выступал за "львов" в этом чемпионате. Защитник Олег Бородай прекратил сотрудничество с "зелено-белыми": контракт расторгнут по взаимному согласию сторон. В сезоне 2018/19 лет центральный защитник провел за львовскую команду 12 матчей в чемпионате УПЛ и один матч в кубковом противостоянии.

"Олимпик"

Распрощаться с некоторыми игроками решили и в донецком клубе. Сразу двое защитников покинули "Олимпик" – Антон Кравченко и Евгений Зубейко. Соглашения с 27-летним и 29-летним футболистами соответственно были расторгнуты по обоюдному согласию. Оба игрока перешли в донецкую команду прошлым летом.

Кравченко в текущем сезоне сыграл 15 матчей во всех турнирах и забил 1 гол, на счету Зубейко – 18 матчей.

"Заря"

Официально о трансфере полузащитника "Зари" Игоря Харатина стало известно еще в декабре 2018 года. Однако на официальном сайте луганского клуба информация об этом была опубликована уже после открытия трансферного окна. Полузащитник перебрался в венгерский "Ференцварош", который тренирует другой украинец – Сергей Ребров. И именно за "Ференцварош" выступает еще один украинец – полузащитник Иван Петряк.

Читайте также: Харатин эмоционально попрощался с "Зарей"

Отмечается, что украинский клуб за своего игрока получил 600 тысяч евро, а также бонусы (какие именно – пока неизвестно).

3 января 2019 года

"Карпаты"

И снова наибольшую активность проявили львовские "Карпаты". На этот раз их покинуло сразу двое игроков. Однако если нападающий Катриэль Санчес вернулся в аргентинский "Тальерес" после аренды ("зелено-белые" решили не выкупать игрока), то полузащитник Кристиан Эрбес был продан в парагвайский "Насьональ". Воспитанник "Бока Хуниорс" Кристиан Эрбес стал игроком "Карпат" в феврале 2018-го. За это время за львовскую команду полузащитник сыграл 23 матча и отметился одним забитым голом (в ворота "Арсенал-Киев). Сумма трансфера не сообщается.

4 января

Александрия

Один из лидеров чемпионата решил пока не отпускать игроков, а наоборот – усиливать состав. Александрийцы арендовали у бельгийского "Стандарта" украинского полузащитника Валерия Лучкевича. Срок аренды – до конца сезона 2018-2019 без права выкупа.

Лучкевич является воспитанником запорожского "Металлурга". В начале 2014 года он присоединился к "Днепру", а 30 января 2017 года было объявлено о переходе украинца в "Стандард". За бельгийский клуб полузащитник сыграл всего в 25 матчах, в которых отметился одним забитым голом и двумя результативными передачами. Однако в этом сезоне украинец потерял место в стартовом составе команды и не всегда попадал даже в запас.

10 января

Динамо

Защитник "Динамо" Николай Морозюк будет выступать до конца сезона за киевский клуб. Футболист продолжит сезон в турецкой Суперлиге. Морозюк на правах аренды перешел в "Ризеспор", информирует официальный сайт "Динамо".

За представителя турецкой Суперлиги, который в нынешнем чемпионате занимает последнее место в турнирной таблице, 30-летний футболист будет выступать до конца сезона 2018/2019.

Добавим, что в нынешнем сезоне во всех турнирах Морозюк провел за "Динамо" 19 матчей, в которых отметился одним голом.

11 января

Шахтёр

"Шахтёр" заключил пятилетний контракт с израильским полузащитником Манором Соломоном. Игрок является воспитанником "Маккаби" из Петах-Тиквы. В составе первой команды дебютировал 26 ноября 2016 годва. Всего в чемпионате Израиля провёл 67 матчей и забил 8 мячей. В нынешнем сезоне – 2 гола в 12 поединках.

Выступал за сборные Израиля всех возрастов. В сентябре 2018-го дебютировал в национальной команде. В прошлом году вошёл в топ-50 талантов европейского футбола по версии uefa.com.

Черноморец

По обоюдному согласию сторон был расторгнут контракты между ФК "Черноморец" и футболистами Анатолием Диденко, Артуром Карнозой и Владиславом Хомутовым.

14 января

Львов

Футболисты "Львова" Артур Западня и Ростислав Волошинович оставили львовский клуб.

Западня, контракт которого истекал летом 2019 года, решил не продлевать сотрудничество с "горожанами". В свою очередь, выбор Волошиновича базировался на получении в дальнейшем стабильной игровой практики, которой игрок не имел последнее время в "Львове".

Руководство и игроки "сине-золотых львов" разорвали соглашения по взаимному согласию сторон.

Карпаты

"Львы" прощались с голкипером Романом Подковкой, у которого завершился контракт с клубом. Всего за львовскую команду клубный воспитанник провел 47 матчей в чемпионатах УПЛ, в которых пропустил 66 голов. Также Подковка регулярно вызывался в различные молодежные сборные Украины.

15 января

Заря

Луганская "Заря" официально оформила первый трансфер в 2019 году. Ряды луганчан пополнил нападающий Неманья Иванович.

Контракт подписан с сербским игроком сроком на два года, сообщает официальный сайт "Зари". В "Заре" не раскрывают другие детали сделки, в частности стоимость легионера. По данным Transfermarkt, Иванович стоит 250 тыс. евро.

Последним местом работы форварда был белградский футбольный клуб "Синджелич".

Неманья Иванович – воспитанник одного из самых титулованных клубов Сербии "Црвены Звезды". Его рост 185 см, а рабочая нога – правая. В текущем сезоне за "Синджелич", выступающий во второй лиге Сербии, нападающий провел 22 матча, в которых забил 5 голов и отдал одну результативную передачу.

Также сегодня ряды "Зари" пополнил защитник Максим Белый, который в свое время уже выступал за луганчан.

Игрок, который с лета 2017 года и до недавнего времени защищал цвета "Мариуполя", подписал двухлетний контракт с "Зарей". В составе азовцев Максим провел 27 матчей и забил 1 гол.

Впервые Максим перешел в "Зарю" в сезоне 2011/12 и выступал в клубе до сезона 2014/15. За это время в футболке "черно-белых" он провел 98 матчей, забив 4 мяча. После этого футболист играл за "Хайдук", "Анжи" и "Мариуполь".

16 января

Львов

21-летний бразильский полузащитник ФК "Токио" Луис Велозу подписал контракт с ФК "Львов". Об этом сообщил главный тренер львовской команды Юрий Бакалов.



Фото из открытых источников

Уже подписан контракт с бразильцем Липо (Луис Велозу – прим. Спорт 24). Есть новички, которые начали сбор с командой после отпускного периода, но пока фамилии говорить не буду. Это не суперсекрет, но нужно присмотреться. Мы мониторим украинский рынок, мы не отказываемся от бразильских наблюдений. Усиление будет, и будет качественными футболистами из Бразилии,

– цитирует слова Бакалова Ua-football.

К слову, предыдущим клубом игрока был ФК "Токио", где он практически не играл в первой команде. В 21-летнего футболиста завершился контракт с японским клубом, и 1 января этого года он получил статус свободного агента.

Десна

Черниговская "Десна" усилила свой состав воспитанником киевского "Динамо" Андреем Богдановым. Новичок чемпионата Украины стал десятым профессиональным клубом для футболиста.

Андрей Богданов заключил соглашение с командой Александра Рябоконя и уже присоединился к новым партнерам на сборе в Турции.

Детали соглашения футболиста с "Десной" не уточняются.

Отметим, что 28-летний Богданов в Украине выступал за киевское "Динамо" и "Арсенал", "Александрию", "Металлист", "Волынь" и "Олимпик". За рубежом полузащитник защищал цвета греческого "Эрготелиса", молдавского клуба "Саксан" и польской "Арки", которая была последней командой украинца.

Также "Десна" сообщила, что центральный защитник Антон Братков и нападающий Александр Ковпак разорвали соглашения с клубом по соглашению сторон. С сегодняшнего дня оба могут продолжить карьеру в других клубах.

Динамо

Футбольный клуб "Динамо" Киев достиг соглашения с нидерландским футбольным клубом "Виллем II" о трансфере 26-летнего форварда Франсиско Соля Ортиса. В "Динамо" Соль будет выступать под игровым номером "9".

Стоит отметить, что в клубе не сообщают детали трансфера и длительность контракта с нападающим. В СМИ сообщали о 3,5 миллиона евро, которые "Динамо" заплатило за нападающего.

Олимпик

Первым зимним новичком донецкого "Олимпика" в этом году стал защитник Егор Клименчук, последним клубом которого был краматорский "Авангард". С 21-летним футболистом подписано трехлетнее соглашение с возможностью продления еще на сезон.

17 января

Олимпик

Донецкий "Олимпик" официально объявил о подписании контракта с сенегальским нападающим Матар Дийе. Контракт с 21-летним нападающим подписан сроком до конца 2022 года.

Игрок может сыграть как на острие атаки, так и на фланге.

18 января

Зоря

Очередным новичком луганской "Зари" в это межсезонье стал хорошо знакомый нашим болельщикам нападающий Филипп Будковский. Нападающий подписал с командой контракт сроком на 2,5 года.

Напомним, что Филипп Будковский уже был игроком "Зари", когда перешел в команду в сезоне 2013/2014. За время пребывания в луганском клубе форвард провел в футболке "черно-белых" 73 поединка и забил 26 голов.

21 января

Шахтёр

17-летний нападающий Даниил Сикан подписал контракт с "Шахтёром". Соглашение с воспитанником львовских "Карпат" рассчитано на 3 года.

В нынешнем сезоне Даниил Сикан выступал преимущественно в чемпионате U19 (10 матчей, 5 голов). Игрок сборной Украины U19. 12 августа 2018 года дебютировал за первую команду "Карпат" в поединке Премьер-лиги с "Зарей".

Карпаты

Левый защитник "Карпат" Орест Лебеденко отныне будет защищать цвета испанского "Луго" – клубы договорились о трансфере футболиста. За "зелено-белых" воспитанник клубной школы провел 23 поединка, в которых отметился одним забитым мячом.

22 января

Ворскла

Футбольный клуб "Ворскла" заключил соглашения с двумя футболистами. Это 23-летний атакующий полузащитник Эдин Шехич (Edin Šehić), уроженец Боснии и Герцеговины с хорватским паспортом и еще один хавбек-универсал, старший на год от своего коллеги, серб Тодор Петрович (Тодор Петровић). Нескольких дней пребывания в тренировочном лагере ворсклян хватило тренерам и футболистам для того, чтобы понять, что это сотрудничество должно стать взаимополезным.

Сроки действия контрактов не разглашаются, они подписаны на взаимовыгодных условиях.

Зоря

Очередным игроком, который пополнил состав луганской "Зари" стал полузащитник Игорь Чайковский, который подписал контракт с командой сроком на два с половиной года. Последним клубом украинца был российский "Анжи".

Заметим, что это уже третий раз, когда Игорь будет задействован за "Зарю". Ранее игрок уже выступал в составе "черно-белых" и провел в "Заре" в общей сложности 5 лет.

23 января

Шахтёр

"Шахтёр" подписал контракт с центральным защитником Валерием Бондаренко. Соглашение рассчитано на 5 лет.

До этого защитник выступал за "Александрию", но летом у него заканчивался контракт с клубом. Однако "Шахтёр" решил не ждать, и выкупил трансфер игрока. В текущем сезоне Бондаренко провел 18 матчей в чемпионате Украины, в которых забил 1 мяч в ворота "Десны".

Александрия

Перед вылетом на учебно-тренировочный сбор в Турцию полуторагодовалый контракт с ФК "Александрия" подписал полузащитник Денис Дедечко. За "Александрию" Денис будет выступать под номером 69.

24 января

Динамо

Белорусский полузащитник киевского "Динамо" Никита Корзун перешел к представителю чемпионата Саудовской Про-лиги "Аль-Фатех" на правах аренды. Арендное соглашение рассчитано на 1 год.

26 января

Карпаты

Украинский футболист Олег Голодюк перешел в клуб чемпионата Венгрии "Галадаш" из города Сомбатхей. Игрок заключил соглашение на правах свободного агента после того, как его отпустили из львовских "Карпат".

Контракт подписан до конца сезона, однако в него включена опция продления еще на один год

28 января

Шахтёр

Российский футбольный клуб "Зенит" официально объявил о подписании защитника сборной Украины Ярослава Ракицкого. В новой команде 29-летний украинец будет играть под 44-м номером. Стоимость трансфера Ракицкого не называется, однако, по слухам, она составила около 12 млн евро.

Карпаты

Львовские "Карпаты" объявили об аренде камерунского футболиста Мартина Хонгла. Срок аренды – до конца 2019 года. При этом аренда предусматривает право выкупа футболиста.

20-летний игрок, который может сыграть сразу на трех позициях (центрального защитника, опорного хавбека и латераля), имеет опыт выступлений за испанскую "Барселону". И даже выигрывал с ней трофей.

Черноморец

Одесский клуб подписал контракт с полузащитником Владимиром Танчиком. В команде "моряков" футболист будет выступать под 34-м номером.

30 января

Динамо

Сербский защитник "Динамо" Александар Пантич продолжит свою карьеру в Испании в составе "Кадиса". Команда представляет Сегунду (второй национальный дивизион) и занимает седьмое место после 23-х сыгранных матчей.

За новую команду 26-летний футболист будет выступать на правах аренды до конца сезона 2018/2019 гг. После этого "Кадис" имеет право выкупить полноценный контракт игрока.

31 января

Карпаты

Аргентинский "Ривер Плейт" договорился с львовскими "Карпатами" об аренде колумбийского хавбека Хорхе Карраскаля.

Отмечается, что аренда рассчитана до 31 декабря 2019 года. При этом аргентинский клуб имеет право первоочередного выкупа игрока. Однако сумма не называется. По сообщению аргентинских СМИ, речь идет о 3 миллиона евро.