Трансферы команд УПЛ: официально

Двенадцать украинских футбольных клубов, которые в следующем сезоне выступят в УПЛ, начали трансферную кампанию. И пока некоторые переходы на уровне слухов, есть и подтвержденные трансферы. И некоторые из них весьма неоднозначны.

В этом материале будет лишь официальная информация о подтвержденных трансферах. Никаких слухов. Кто пришел и кто ушел. Куда или откуда и за сколько. При этом еще есть клубы, которые никого не подписали. А ковалевский "Колос" пока никого не отпустил и не подписал.

Стоит напомнить, что у нас можно следить за трансферами украинских клубов и онлайн.

Условные обозначения: вр. – вратарь, зщ. – защитник, пз. – полузащитник, нп. – нападающий, ар. – аренда, в.ар. – возврат с аренды, тр. – полноценный трансфер, с.а. – свободный агент, з.к. – закончил карьеру.

Шахтер

Пришли: зщ. Додо (португальская "Витория Гимарайнш", п. ор.), но. Александр Пихаленок, ("Мариуполь", п. ор.) нп. Даниил Сикан ("Мариуполь", в.ар.),

Ушли: вр. Олег Кудрик ("Карпаты", ар.), зщ. Олег Данченко (российский "Рубин", с.а.), зщ. Иван Ордец (российское "Динамо", с.а.), зщ. Даниил Сагуткин (российский "Енисей", ар.), зщ. Валерий Бондаренко ("Витория Гимарайнш", ар.), зщ. Виктор Корниенко ("Мариуполь", ар.), зщ. Сергей Вакуленко ("Карпаты", с.а.), зщ. Ефим Конопля ("Десна", ар.), зщ. Эдуард Соболь (бельгийский "Брюгге", ар.) пз. Максим Чех ("Мариуполь", ар.), пз. Алексей Кащук ("Мариуполь", ар.), пз. Даниил Игнатенко (венгерский "Ференцварош", ар.), пз. Дмитрий Топалов ("Мариуполь", ар.), пз. Иван Петряк (венгерский "МОЛ Види", тр.), пз. Веллингтон Нем (бразильский "Флуминенсе", ар), пз. Вячеслав Танковский ("Мариуполь", ар.), нп. Владислав Кулач ("Гонвед", ар.), нп. Александр Зубков (венгерский "Ференцварош", ар.).

Динамо

Пришли: зщ. Абдул Кадири Мохаммед (австрийская "Аустрия", тр.), пз. Александр Караваев ("Заря", тр.), нп. Жерсон Родригес ("Джубило Ивата", тр.)

Ушли: вр. Артур Рудько (кипрский "Пафос", с.а.), вр. Максим Коваль (аравийский "Аль Фатех", тр.), зщ. Владислав Дубинчак ("Карпаты", ар.), зщ. Николай Морозюк (турецкий "Ризерспор", с.а.) зщ. Богдан Михайличенко ("Заря", тр.), пз. Сергей Булеца ("Днепр-1", ар.), нп. Вячеслав Супряга ("Днепр-1", ар.), нп. Назарий Русин ("Заря", ар).

Александрия

Пришли: пз. Валерий Лучкевич (бельгийский "Стандарт", тр.), пз. Максим Третьяков (словацкий "ДАК", тр.), нп. Денис Безбородько ("Десна", тр.)

Ушли: вр. Владислав Леванидов (с.а.), зщ. Андрей Цуриков (чешский "Яблонец", с.а.), зщ. Станислав Микицей (с.а.), пз. Артем Полярус (российские "Химки", с.а.), пз. Денис Дедечко ( русский "Тамбов", тр.), нп. Владислав Кулач ("Шахтер", в.ар.), нп. Виталий Пономарь (с.а.).

Мариуполь

Пришли: зщ. Виктор Корниенко ("Шахтер", ар.), пз. Максим Чех (Шахтер", ар.), пз. Алексей Кащук ("Шахтер", ар.), пз. Дмитрий Топалов (ар.), пз. Вячеслав Танковский ("Шахтер", ар.),

Ушли: зщ. Бесир Демири (словацкая "Жилина", с.а.), пз. Даниил Игнатенко ("Шахтер", в.ар.), пз. Александр Пихаленок, ("Шахтер", в.ар.) нп. Даниил Сикан ("Шахтер", в.ар.), нп. Александр Зубков ("Шахтер", в.ар.),

Заря

Пришли: вр. Никола Василий ("Нюрнберг-2", с.а.), зщ. Богдан Михайличенко ("Динамо", тр.), зщ. Александр Тымчик ("Динамо", ар.), зщ. Лазио ("Депортиво Бразил", с.а.), зщ, Джоель Абу Ханнапз ("Фортуна" Кельн, с.а), пз. Дмитрий Иванисеня ( "Динамо" Тбилиси, с.а), пз. Владлен Юрченко ("Вайле", с.а), нп. Назарий Русин ("Динамо", ар).

Ушли: вр. Олег Чуваев (с.а.), зщ. Вячеслав Чечер (с.а.), пз. Александр Караваев ("Динамо", тр.), пз. Артем Гордиенко (молдавский "Шариф", с.а.), нп. Леонардо (португальский "Спортинг", в.ар).

Львов

Пришли: пз. Леонардо ("Локомотив", с.а.), пз. Баяно ("Локомотив", с.а), нп. Ренан Абнер ду Карму де Оливейра ("Сан Гванн", с.а.)

Ушли: зщ. Вадим Парамонов (с.а.), пз. Мурило Кадина (с.а.), нп. Кауэ да Силва (бразильский "Палмайрас", в.ар.), Енрике Араужо ("Минай", ар.)

Ворскла

Пришли: вр. Даниил Канивцев ("Металлист 1925", в.ар.), зщ. Зураб Очигава (с.а.), зщ. Владимир Баенко ("Бухар", с.а), пз. Луизао (португальский "Порту", ар), нп. Рубин Хебай (тр.)

Ушли: вр. Богдан Шуст ("Ингулец", с.а.), зщ. Ардин Даллку (с.а), зщ. Александр Чижов (з.к.) пз. Александр Кобахидзе ("Днепр-1", с.а.), пз. Марьян Мисик ("Рух", тр.), нп. Николас Карека (бразильский "Гремио", в.ар.).

Десна

Пришли: зщ. Артур Западня ("Волынь", с.а.), зщ. Виталий Приндета (российский "СКА-Хабаровск", с.а.), пз. Владислав Калитвинцев ("Арсенал-Киев", с.а.), нп. Максим Дегтярев ("Олимпик" тр.).

Ушли: зщ. Темур Парцвания (с.а.), зщ. Андрей Слинкин (с.а.), зщ. Дмитрий Немчанинов (с.а.), зщ. Сергей Люлька (с.а.), пз. Михаил Козак (с.а.), пз. Максим Банасевич (с.а.), пз. Андрей Якымив (с.а.), нп. Михаил Сергийчук (с.а.)

Олимпик

Пришли: вр. Герман Пеньков ("Карпаты", с.а.), зщ. Иван Трубочкин ("Черноморец", с.а.), зщ. Алия Ауду Абубакар (с.а.), пз. Луизе Фернандо ("Металлист-1925", с.а.), пз. Фабиньо ("Металлист-1925", с.а.), пз. Драман Салу (с.а.), пз. Тарас Завийский (немецкая "Бухония", с.а.), нп. Захеді Шахаб (с.а).

Ушли: вр. Константин Махновский (латвийский "Вентспилс", с.а.), пз. Алексей Гай (с.а.), пз. Виталий Кольцов (с.а.).

Карпаты

Пришли: вр. Олег Кудрик ("Шахтер", ар.), вр. Роман Пидкивка ("Арсенал-Киев", с.а.), зщ. Олег Веремиенко ("Калуш", в.ар.), зщ. Владислав Дубинчак ("Динамо", ар.), зщ. Франьо Прце (кипрская "Омония", тр.), зщ. Сергей Вакуленко ("Шахтер", с.а.), зщ. Марвин Мартинс (люксембурский "Прогрес", тр.), зщ. Александр Кучер (с.а.), зщ. Тим Халл (люксембургский "Прогресс", тр.), пз. Назар Вербный ("Рух", в.ар.), пз. Максим Грисьо ("Рух", в.ар.), пз. Абукар Мохамед ("Лацио", ор.), пз. Артем Козак ( "Арсенал-Киев", с.а), пз. Владимир Якимец, ("Шахтер" с.а), пз. Фране Войкович ("Рудеш", с.а), нп. Игорь Карпенко ("Волынь", в.ар.), нп. Гишам Лейоус ("Бней Сахнин", с.а.), нп. Кирил Кириленка (БАТЭ, с.а.), нп. Жоао Діого (ар.)

Ушли: вр. Максим Кучинский (с.а.), вр. Герман Пеньков (с.а.), зщ. Папа Гуйе (с.а), зщ. Денис Мирошниченко ("Александрия", с.а.), зщ. Артем Федецкий (с.а.), зщ. Андрей Нестеров (с.а), зщ. Ади Мегремич (португальский "Авеш"), пз. Сергей Мякушко (с.а.), пз. Мартин Онгла (испанская "Гранада", в.ар.), пз. Карим Йода (с.а.), нп. Роман Дебелко (с.а.).

Днепр-1

Пришли: зщ. Папа Гуйе (с.а.), пз. Александр Кобахидзе ("Ворскла", с.а.), пз. Сергей Булеца ("Динамо", ар.), пз. Дмитрий Коркишко ("Хатайспор", с.а), нп. Вячеслав Супряга ("Динамо", ар.), нп. Арамис Кузин ("Оболонь-Бровар", с.а).

Ушли: зщ. Зураб Очигава (с.а.), зщ. Сергей Чеботаев (с.а.), пз. Сергей Панасенко (с.а.), пз. Юрий Бровченко (с.а.), нп. Орест Кузык (с.а.).

Колос

Пришли: пз. Егор Демченко ("Авангард", ар.), пз. Павел Ориховский (с.а.), пз. Камиль Хучбаров (с.а.).

Ушли: Руслан Кисиль (российская "Балтика", с.а.)