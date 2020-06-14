Сергей Сидорчук в течение ближайших двух недель вынужден будет оставаться вне тренировочного процесса. Капитану "Динамо" были наложены швы после прибытия столичного клуба из Запорожья, где проходил матч 26 тура УПЛ с луганской "Зарей" (3:1).

В матче с "Зарей" Сидорчук получил ужасную травму. На 82-й минуте встречи легионер луганчан Ловро Цвек жестко сфолил против капитана киевлян – ховартский полузащитник луганчан умудрился даже сломать щиток футболисту "бело-синих". Сергей не смог самостоятельно покинуть поле, партнеры вынесли его на руках, сообщает Dynamo.kiev.ua.

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В Киеве было проведено медицинское обследование, по результатам которого установлено, что ни кости, ни связки у Сидорчука не повреждены.

В течение ближайших двух недель футболист вынужден будет оставаться вне тренировочного процесса. Потом ему снимут швы и Сидорчук сможет приступить к индивидуальным тренировкам.

Видео травмы Сидорчука



В нынешнем сезоне Сидорчук сыграл в составе "Динамо" 29 матчей, забил 1 гол и сделал 3 результативные передачи.

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