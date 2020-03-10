Травма Яремчука: появились важные детали восстановления лидера сборной Украины

Футболист сборной Украины и бельгийского "Гент" Роман Яремчук продолжает восстанавливаться после травмы. В феврале украинец перенес операцию на ахилловом сухожилии.

Журналист Игорь Цыганык на ютуб-канале Footballhub рассказал, что Яремчук уже начал работу с мячом.

По его словам, наставник сборной Украины Андрей Шевченко вызвал его в резервный список национальной команды на матчи с Францией и Польшей.

Стоящее Яремчук упустил шанс перейти в топ-чемпионат из-за желания сыграть за сборную Украины на Евро

Если Яремчук успеет восстановиться к матчам, работать в группе вместе с командой, то он приедет на сбор. Если же он будет работать индивидуально с тренером, а он уже на футбольном поле и бьет по мячу, то ему предоставят отдых. И если он вернется в общую группу, то обязательно приедет на товарищеские поединки против Франции и Польши. Тогда уже будет решаться, будет он играть или нет,

– сказал Цыганык.

Наставник "Гента" Йессо Торуп в комментарии клубному сайту рассказал, что процесс восстановления Яремчука проходит хорошо.

"Последнее обследование было положительным. Он еще не в общей группе, но сейчас работает над физической готовностью. Не собираюсь пока прогнозировать дату его возвращения, но надеюсь, что это будет скоро", – сказал Торуп.

24-летний украинец заявлял, что проходит реабилитацию после операции в Белграде. Также Роман публиковал фото после хирургического вмешательства.

Яремчук – основной нападающий сборной Украины. В квалификации Евро-2020 Яремчук забил 4 гола и стал лучшим бомбардиром сборной Украины.

Резервным форвардом "сине-желтых" является Жуниор Мораес и Артем Беседин. Последний из-за проваленного допинг-теста отстранен от футбола на год.

Статистика Яремчука в "Генте": 30 матчей, 17 голов, 2 асиста.