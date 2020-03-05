Травма Ярмоленко: футболист сборной Украины пропустит еще несколько недель

Футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко все еще восстанавливается после травмы. Возвращение игрока сборной Украины на футбольное поле затягивается.

Как сообщает football.london, новая потенциальная дата возвращения 30-летнего украинца на футбольное поле 15 марта.

Полузащитник продолжает реабилитацию после травмы мышцы бедра, которую получил еще 16 декабря 2019 года.

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Таким образом, Ярмоленко пропустит предстоящие матчи в чемпионате Англии против "Арсенала" и, вероятно, "Вулверхэмптона" (встреча состоится 15 марта).

Ранее главный тренер лондонцев Дэвид Мойес сообщал, что Ярмоленко сыграл 60 минут в тренировочном матче за "молотобойцев".

В целом в этом сезоне Андрей сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Из-за травмы полузащитник уже пропустил 13 матчей "Вест Хэма".

Теперь у "Вест Хэма" наступил ответственный период. За 10 туров до завершения чемпионата лондонцы занимают 16 строчку.

От зоны вылета "Вест Хэм" отделяет только лучшая статистика по сравнению с "Вотфордом" и "Борнмутом".

Календарь матчей "Вест Хэма"