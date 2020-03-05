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Травма Ярмоленко: футболист сборной Украины пропустит еще несколько недель

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Футболист английского "Вест Хэма" Андрей Ярмоленко все еще восстанавливается после травмы. Возвращение игрока сборной Украины на футбольное поле затягивается.

Как сообщает football.london, новая потенциальная дата возвращения 30-летнего украинца на футбольное поле 15 марта.

Полузащитник продолжает реабилитацию после травмы мышцы бедра, которую получил еще 16 декабря 2019 года.

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Таким образом, Ярмоленко пропустит предстоящие матчи в чемпионате Англии против "Арсенала" и, вероятно, "Вулверхэмптона" (встреча состоится 15 марта).

Ранее главный тренер лондонцев Дэвид Мойес сообщал, что Ярмоленко сыграл 60 минут в тренировочном матче за "молотобойцев".

В целом в этом сезоне Андрей сыграл 15 матчей за "Вест Хэм", забил 3 гола и сделал одну результативную передачу.

Из-за травмы полузащитник уже пропустил 13 матчей "Вест Хэма".

Теперь у "Вест Хэма" наступил ответственный период. За 10 туров до завершения чемпионата лондонцы занимают 16 строчку.

От зоны вылета "Вест Хэм" отделяет только лучшая статистика по сравнению с "Вотфордом" и "Борнмутом".

Календарь матчей "Вест Хэма"

  • Арсенал – Вест Хэм
  • Вест Хэм – Вулверхэмптон
  • Тоттенхэм – Вест Хэм
  • Вест Хэм – Челси
  • Ньюкасл – Вест Хэм
  • Вест Хэм – Бернли
  • Норвич – Вест Хэм
  • Вест Хэм – Уотфорд
  • Манчестер Юнайтед – Вест Хэм
  • Вест Хэм – Астон Вилла
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Автор: Михаил Гема
Теги: Спорт Футбол Новости Спорта Вест Хем Андрей Ярмоленко
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