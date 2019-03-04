Травма Соля: нападающий "Динамо" полетит в Барселону для обследования

Нападающий "Динамо" Фран Соль, который получил травму в матче 20 тура чемпионата Украины с "Десной", пройдет медобследование в Испании.

Спорт 24 сообщал, что Фран Соль повредил плечо во время матча 20 тура УПЛ против черниговской "Десны" (2:1) и, как следствие, может пропустить два месяца.

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4 марта 26-летний испанец вылетит в Барселону, где пройдет полное медобследование. По его итогам станет известен точный диагноз форварда, а также сроки его возвращения на поле, сообщает программа "Профутбол".

Уже 7 марта киевлян ожидает первый матч 1/8 финала Лиги Европы против лондонского "Челси". Начало поединка в 22:00 по киевскому времени.

К слову, Фран Соль перешел в "Динамо" в январе 2019-го и успел провести за киевскую команду четыре официальные игры, в которых забил два гола.

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