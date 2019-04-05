Травма Зинченко: Гвардиола сделал заявление о возвращении украинца

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола назвал сроки возвращения украинского футболиста Александра Зинченко.

Александр Зинченко травмировался в матче против "Кардиффа". Украинца на 19 минуте заменил Кайл Уокер. Впоследствии оказалось, что у футболиста небольшое растяжение задней поверхности бедра.

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Посмотрим, какой состав выйдет на матч с "Брайтоном" (в 1/2 финала Кубка Англии, – Спорт24). Не все готовы, однако практически все в строю. Агуэро также почти готов. Зинченко? Он сказал, что вернется через 10-12 дней. Надеюсь, так и будет,

– сказал Гвардиола.

PEP (On Zinchenko) I think he said 10-12 days and he will be back, hopefully.



#mancity — Manchester City (@ManCity) 5 апреля 2019 г.

Ранее Александр заявлял, что ему на восстановление понадобится около десяти дней. Таким образом Александр очно не сыграет против "Брайтона" в Кубке Англии 6 апреля, а также против "Тоттенхэма" в четвертьфинале Лиги чемпионов 9 апреля. Также под вопросом его участие в матче против "Кристал Пэлас" 14 апреля.

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