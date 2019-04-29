Травмированная Свитолина опубликовала трогательный мотивационный ролик: видео

Первая ракетка Украины Элина Свитолина сейчас восстанавливается после травмы и готовится к следующим соревнованиям.

Украинка записала мотивационный видеоролик, который разместила на своей странице в Instagram.

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Один из лучших советов, который я когда-либо получала, который касается всех аспектов жизни, звучал так: "Когда очень трудно, раздели все на мельчайшие кусочки, а затем – добивайся их". День за днем. Постепенно. Это не тяжелая работа, это дисциплина. Процесс преодоления препятствий – вот, что движет мной. Узнать, могу ли я это сделать,

– сказала Элина, показывая при этом, как готовится к возвращению на корт.

В рейтинге WTA Элина Свитолина удержалась на 6 позиции, однако для того, чтобы не опуститься ниже, нужно успешно выступить в ближайших теннисных турнирах. И, судя по этому ролику, Элина Свитолина нацелена на успех.

Спорт 24 писал, что Элина Свитолина снялась с соревнований на грунтовых кортах в Штутгарте, где в прошлом году дошла до четвертьфинала. Она и до сих пор восстанавливается после травмы.

Другая украинка Леся Цуренко не смогла преодолеть стартовый раунд на турнире Porsche Tennis Grand Prix в Штутгарте. В первом же матче она уступила немке Лауре Зигемунд.

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