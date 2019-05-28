Травмированный игрок "Динамо" получил вызов в сборную

Полузащитник киевского "Динамо" Беньямин Вербич получил вызов в сборную Словении на матче квалификации Евро-2020.

К слову: Гол защитника "Динамо" попал в подборку лучших в Лиге Европы

Словенцы сыграют два матча квалификации – 7 июня с Австрией и 10 июня с Латвией. Оба матча состоятся на выезде.

Znan je seznam slovenske nogometne reprezentance za tekmi z Avstrijo in Latvijo. #SrceBije | #EuropeanQualifiers pic.twitter.com/xIAHFdODuf — NZS | FA Slovenia (@nzs_si) 27 травня 2019 р.

Напомним, Вербич травмировался в матче с "Шахтером" еще 24 апреля 2019 года. После этого он не играл за Киевским клуб. Вербич перенес операцию в Мюнхене – ему сделали артроскопию, после которой футболист проходил реабилитацию. 6 мая главный врач "Динамо" Леонид Миронов заявил, что "уже через месяц Беньямин может вернуться в общую группу. В ближайшее время он будет восстанавливаться на нашей базе, проходить реабилитационные процедуры под наблюдением клубных врачей. А во время летней паузы он уже будет восстанавливать физические кондиции".

Словенцы после первых двух матчей отбора набрали лишь два очка – команда сыграла дважды в ничью 1:1 – против Израиля на выезде и Северной Македонии дома. Вербич сыграл в обоих матчах.