Травмированный Усик дал первое интервью за долгое время

Обладатель титулов чемпиона мира по версиям WBC, WBO, IBF в тяжелом весе (до 90,7 кг) украинец Александр Усик дал интервью западным СМИ во время визита на кинофестиваль в Каннах.

Усик, который из-за травмы не сможет в мае дебютировать в супертяжелом весе, рассказал, как начиналась его карьера.

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Я в 15 лет пришел в зал. Меня в первый же день мягко говоря немного побил другой парень и единственное желание заниматься боксом было из-за жажды ему отомстить, но потом эта месть переросла в нечто другое. Я просто полюбил этот вид спорта. Почему-то я решил, что именно этим видом спорта я должен заниматься и должен достичь в нем каких-то результатов,

– цитирует Усика vRINGe.

Также Александр рассказал о любительском боксе и команде, которую создал Анатолий Ломаченко. По словам Усика, Анатолий Ломаченко, отец и учитель для него.

Он – отец и учитель, и остается им по сей день. Бывает жизненная ситуация, когда ты не знаешь, как поступить: сделать шаг назад или шаг вперед, или развернуться. Слава богу, что есть такой человек, с которым можно посоветоваться. Он однозначно подведет к тому, что ты должен сделать этот шаг. Он не будет тебе советовать, как это делать. Он подведет тебя к тому, чтобы ты начал делать этот шаг. Он подведет к тому, что, если не ты, то никто тебе не поможет. Я так подумал и понял, что да, действительно,

– резюмировал Усик.

Дебютный поединок Усика в супертяжелом весе против Карлоса Такама был запланирован на 25 мая в американском Оксон-Хилле. Однако его пришлось перенести на неопределенный срок. И вообще не известно, точно ли он состоится. Ведь Карлос Такам может провести бой против Майкла Хантера 25 мая.

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