Трехкратная чемпионка мира по велоспорту совершила самоубийство
23-летняя американская велогонщица Келли Кэтлин покончила с жизнью 8 марта.
Тело спортсменки нашли в ее доме в американском штате Калифорния, сообщили в VeloNews.
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Отец Келли не стал уточнять обстоятельства и причины самоубийства дочери. Подробности инцидента пока не разглашаются.
Информацию о гибели чемпионки подтвердили и в Федерации велоспорта США. Ее руководитель Боб Демартини отметил, что Келли "навсегда останется в семье американского".
Келли Кэтлин
В 2016 года Кэтлин трижды завоевывала титул мирового чемпионата по велотреку. На Олимпиаде в Рио-де-Жанейро в 2016 году завоевала серебро в составе американской команды.
Кроме этого, девушка получила степень магистра по вычислительной математике в Стэнфордском университете и была талантливой скрипачкой.