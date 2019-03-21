Трехкратная олимпийская чемпионка по биатлону объявила о завершении карьеры

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Анастасия Кузьмина объявила о завершении личной карьеры
Анастасия Кузьмина объявила о завершении личной карьеры / Getty Images

Словацкая биатлонистка Анастасия Кузьмина подтвердила, что завершит карьеру в личных гонках по окончании сезона 2018/19.

Однако, Кузьмина заявила, что рассматривает вариант участия в эстафетных гонках в следующем году.

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Свою карьеру в личных гонках я завершу, но пока еще думаю над вариантом, чтобы помогать команде в эстафетах на протяжении сезона или до того момента, пока не будет найдена четвертая спортсменка, которая заменит меня,
– цитирует слова Кузьминой Sport.cz

Анастасия еще может побороться за Большой хрустальный глобус в этом сезоне. Для этого ей нужно успешно выступить на заключительном этапе Кубка мира текущего сезона и надеяться на провалы соперниц.

Этап Кубка мира по биатлону в Холменколлене стартует женским спринтом уже в четверг, 21 марта, в 17:30 по киевскому времени.

Кто такая Анастасия Кузьмина?Словацкая биатлонистка. Трехкратная олимпийская чемпионка, трехкратный серебряный призер Олимпийских игр, чемпионка мира и двукратный призер мирового первенства, двукратная чемпионка Европы.

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Теги: Спорт Словакия Новости биатлона
Источник: 24 Канал
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