Трехкратного чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна застрелили в Москве

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Ашот Болян застрелен в Москве
Ашот Болян застрелен в Москве

В Москве неизвестный застрелил чемпиона мира по тайскому боксу Ашота Боляна. Правоохранители открыли дело об убийстве.

По версии следствия, вечером 13 ноября у дома на Нахимовском проспекте неизвестный выстрелил в Боляна. Убийца произвел несколько выстрелов из пистолета с глушителем. Спортсмен скончался на месте от полученного ранения.

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Тело Боляна обнаружил местный житель, который увидел его в свете фар, когда парковал свое авто.

"Накануне вечером 40-летний спортсмен вышел на встречу из дома на Нахимовском проспекте к своему автомобилю, где неизвестный совершил у него несколько выстрелов, в том числе в голову, и исчез", – цитирует ТАСС российских следователей.

Кто такой Ашот Болян
40-летний Ашот Болян три раза становился чемпионом мира по тайскому боксу по версии Всемирной профессиональной ассоциации кикбоксинга. Еще 17 раз его признавали победителем различных международных турниров.

Ему принадлежит невероятный рекорд – за секунду боец выбросил 11 ударов.

Болян был главой Всемирной ассоциации армянских спортивных федераций и гендиректором зарегистрированной в Москве ООО "Карат", которая связана со спортом.

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Новости России Убийство Москва Криминальные новости
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