Трехкратного победителя Олимпиады могут дисквалифицировать на 8 лет

Китайский пловец Сунь Ян может быть дисквалифицирован на 8 лет. Все из-за своей неудачной выходки.

В сентябре 2018 года Сунь Ян разбил молотком контейнер с тестами на допинг, среди которых была и его проба. При этом сделал он это намеренно.

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Международная федерация водных видов спорта (FINA) решила не наказывать спортсмена, ограничившись лишь предупреждением. Все из-за проблем с документацией. Однако Всемирное антидопинговое агентство (WADA) было не согласно с таким мягким наказанием. Поэтому 15 ноября Спортивный арбитражный суд будет рассматривать иск WADA к FINA. Судебное заседание будет открыто.

Если суд встанет на сторону Всемирного антидопингового агентства, Сунь Ян может получить дисквалификацию от 2 до 8 лет.

Сунь Ян – трехкратный олимпийский чемпион (в 2012 году на дистанциях 400 метров и 1500 метров вольным стилем, в 2016 – 200 метров вольным стилем), 11-кратный чемпион мира, рекордсмен мира на дистанции 1500 метров с 31 июля 2011 года.