Трехочковый бросок на последней секунде матча вывел "Портленд" в следующий раунд плей-офф: видео

"Портленд" перед домашним матчем против "Оклахома-Сити" был впереди в серии плей-офф 3:1. Но во время игры были близки к тому, чтобы проиграть. И все в матче решил точный дальний бросок Демьена Лилларда.

"Оклахома" вышла вперед еще в начале встречи. И была впереди ко второй четверти. Лишь перед самым перерывом "Портленда" удалось выровнять игру и сравнять счет. И если третья четверть была довольно ровной, то в начале четвертой четверти "Оклахоме" удался рывок 2:14. Команда была впереди на 15 очков. Но удержать это преимущество не смогла.

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Незадолго до конца матча гости имели преимущество в два очка. Но "Портленд" сравнял счет. А уже на последних секундах матча при счете 115:115 лидер "Портленда" Дэмьен Лиллард решился на дальний бросок через Пола Джорджа. И он оказался точным. Этот баззер-битер не только принес победу "Портленда" в этом матче, но и в серии в целом.

Но и это не все. Дэмьен Лиллард стал первым игроком в НБА, заработал 50 очков, сделал 5 подборов, 5 передач и реализовал 10 трехочковых бросков в поединке плей-офф.

️ @Dame_Lillard advances the @trailblazers and becomes the only player in #NBAPlayoffs history to record a stat line of at least 50 PTS, 5 REB, 5 AST & 10 3PM! #RipCity pic.twitter.com/1whLxF5fDK — NBA (@NBA) 24 квітня 2019 р.

Баззер-битер Лилларда занял первое место в топ-10 моментов игрового дня в НБА. При этом на шестом месте тоже дальний бросок игрока "Портленда". Он почти идентичен тому, который Лиллард сделал в концовке матча.

Что такое баззер-битер

Дословно – бросок с сиреной (англ. Buzzer beater). Бросок в баскетболе, совершенный непосредственно перед окончанием четверти и с сопутствующим звуком сирены. В большинстве случаев употребляется по отношению к удачным броскам, приносящих команде победу или переводящих игру в овертайм. Но также может означать бросок в самом конце четверти или половины игры. Если игрок выпускает мяч из рук, а звон сирены об окончании времени происходит в полете мяча, точный бросок все равно засчитывается.