Трехочковый Леня помог "Атланте" перевести матч в овертайм, где она победила "Милуоки": видео

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Алексей Лень
Алексей Лень / Getty Images

Украинский центровой Алексей Лень помог "Атланте" победить "Милуоки". Он забросил трехочковый за 19 секунд до конца встречи, чем сравнял счет. И стал лучшим игроком матча.

"Атланта" откровенно провалила первую четверть, проиграв ее с разницей в 17 очков. При этом в некоторые моменты "Милуоки" был впереди 23 очка. Зато хозяева сократили отставание до минимума за вторую четверть. А уже в третьей четверти "Атланта" вышла вперед. Но ее отрыв тоже был на уровне одной-двух удачных атак.

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Такие "качели" привели к тому, что имя победителя должно было определиться в конце четвертой четверти. И именно тогда свое слово взял Лень. Именно его дальний бросок за 19 секунд до конца встречи сравнял счет.

А уже в овертайме "Атланта" сумела победить "Милуоки". Все благодаря удачному броску Трея Янга на последней секунде матча.

Атланта – Милуоки 136: 135 (26:43, 42:28, 30:26, 24:25, 14:13)

Что касается Леня, то украинец в этом матче вышел в старте, провел на площадке почти 27 минут. За это время он заработал 23 очка и 6 подборов. Его РЕ составил +11, что является лучшим показателем среди всех игроков, которые сыграли.

Несмотря на это, "Атланта" уже давно потеряла возможность выйти в плей-офф. А "Милуоки" остается на первом месте в Восточной конференции.

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Теги: Спорт Новости Спорта Алексей Лень Баскетбол
Источник: 24 Канал
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