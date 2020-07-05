Тедди Атлас, тренер экс-боксера Александра Гвоздика, рассказал, почему украинец принял решение завершить профессиональную карьеру. Как и говорил сам боксер, причина кроется в отсутствии поединков.

В интервью ютуб-каналу THE FIGHT with Teddy Атлас высказал предположение, что Гвоздик мог продолжать карьеру. Впрочем, коррективы внесла пандемия COVID-19.

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Гвоздик должен был вернуться

Команда Гвоздика планировала возвращение украинского боксера на шестой месяц после поражения Артуру Бетербиеву.

Украинец проиграл россиянину титульный бой в октябре 2019 года.

Однако промоутеры Гвоздика не смогли организовать бой из-за карантина. Александр должен был выйти в андеркарте поединка Ломаченко – Лопес 30 мая.

Я хотел, чтобы Гвоздик отдохнул шесть месяцев. Его промоутеры должны были организовать его возвращение. Я спросил, как много он хочет отдыха, он ответил, что шесть месяцев – необходимое ему время для восстановления,

– рассказал Атлас.

По словам тренера, украинец был готов вернуться в апреле.

"Мы все были готовы, и промоутеры говорили о бое, но он не произошел. Потом еще один. Такое бывает. Если бы состоялся один из этих поединков, то он бы еще дрался. Но этого не произошло. Это просто разочарование от того, что сорвался бой", – заявил Атлас.

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Он также добавил, что Гвоздику больше не нужно драться, если в этом нет нужды.

Зато сам боксер в интервью Boxing Scene заявил, что не исключает возможности возвращения в бокс.

"Посмотрим, что произойдет. Все зависит от того, как сложится моя карьера в бизнесе. Никогда не говори никогда. Прямо сейчас я не уверен, что хочу этим заниматься, но никогда не говори никогда. Я открыт к переговорам, Я рассмотрю предложения, но это не то, что я ищу на данный момент", – сказал Гвоздик.

Гвоздик – бронзовый призер Олимпийских игр 2012 года. На профессиональном ринге провел 18 боев, 17 выиграл (кроме последнего), из которых 14 – нокаутом. Бывший чемпион мира по версии WBC в полутяжелом весе.