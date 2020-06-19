Главный тренер львовских "Карпат" Роман Санжар рассказал о своем периоде во Львове. Дыминский требовал играть только молодыми игроками, чтобы сократить бюджет, наставник на такие условия не согласился.

Об этом в интервью Футбол24 рассказал наставник львовян.

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Требования Дыминского

По словам наставника, команда сыграла несколько матчей, после которых в команде начались финансовые проблемы. Многие футболисты отказывались играть.

Зимой Санжар вел переговоры с некоторыми футболистами, но из-за трехмесячной задолженности перед игроками, не смог подписать тех, кого хотел видеть в команде.

Деньги с трансфера Ди Франко пошли на частичное погашение долгов и сборы для ребят.

Руководство клуба дало указание максимально сократить бюджет и играть только молодыми футболистами. Все ребята, которые имели высокую зарплату, пошли.

Санжар отметил, что у тренерского состава были разговоры с футболистами. В основном наши, украинцы, поддержали, что все-таки надо доиграть первый круг чемпионата и тогда уже принимать решение. Поэтому под конец первого круга в команде уже были большие проблемы.

Санжар позвал Пасича и Танчика, с которыми работал в Олимпике. Также приехал Андро Гиоргадзе, с которым он работал раньше, но общие знакомые порекомендовали футболиста. Тренер львовян отметил, что все новобранцы приехали сюда за практикой, потому что до этого многие из них ее не имели.

Дыминский и все руководство говорили играть молодыми игроками, я был против и настаивал, что только молодыми играть весной нельзя и нам необходимы опытные ребята. Мне удалось подписать этих футболистов благодаря тому, что я убедил клуб и "Карпаты" пошли мне навстречу,

– заявил наставник.

Добавим, что в сентябре 2019 года 41-летний специалист возглавил львовские "Карпаты".