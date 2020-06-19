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Ломаченко лучший украинский боксер, Альварес – мира: Boxrec составил неожиданный рейтинг
18 июня , 15:26 Ломаченко лучший украинский боксер, Альварес – мира: Boxrec составил неожиданный рейтинг
Михайло Гема
В АПЛ не засчитали чистый гол: голкипер поймал мяч уже в воротах – видео
18 июня , 13:03 В АПЛ не засчитали чистый гол: голкипер поймал мяч уже в воротах – видео
Михайло Гема
Филигранный гол украинца помог команде выйти в финал Кубка Чехии: видео
18 июня , 08:22 Филигранный гол украинца помог команде выйти в финал Кубка Чехии: видео
Софія Кулай