Наставник "Шахтера" Луиш Каштру недоволен, что матч-ответ 1/8 финала Лиги Европы его команде придется провести не дома. Вероятно, "Шахтер" сыграет повторную игру с "Вольфсбургом" в Германии. Первая игра также прошла в Германии.

"Шахтер" не хочет играть в Германии

На этот момент в "Шахтере" официально не знают, где состоится ответная игра с "Вольфсбургом". Каштру в интервью сайту "Шахтера" назвал неправильным, если поединок пройдет в Германии.

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"Когда мы проводили первый матч на поле "Вольфсбурга", то не должны были лететь к ним и на второй поединок. Если мы можем играть в Киеве, в Украине матчи чемпионата, следовательно, есть все условия для того, чтобы "Вольфсбург" прилетел сюда и встретился с нами здесь", – сказал португальский тренер.

Также Каштру считает, что ни одной из команд не будет преимущества.

С одной стороны, соперник заканчивает сезон сейчас и будет больше времени на подготовку, но с другой мы завершаем чемпионат за две с половиной недели до матчей Лиги Европы, и это может быть еще большим преимуществом для нас,

– сказал Каштру.

Тренер "Шахтера" рассказал и о сложности организации товарищеских матчей перед встречей с "Вольфсбургом".

"Однако для этого надо лететь в Европу, например, в Германию. И, представьте, мы полетим туда на спарринг и уже не сможем вернуться в Киев, если вторая игра с "Вольфсбургом" состоится в этой стране. И мои игроки месяц вынуждены будут сидеть в Германии", – сказал Каштру.

Он предположил, что "Шахтер" проведет сборы в Турции.

"Однако местные клубы также заканчивают 20 июля, и у нас никак не получится провести спарринги. Вот об этом я говорю: насколько сложно сейчас что-то спланировать и насколько нелегко приходится нам, тренерам", – резюмировал специалист.

Как завершился первый матч

Первая встреча клубов состоялась еще 12 марта в Германии. "Шахтер" отпраздновал волевую победу со счетом 2:1.

Повторную игру перенесли из-за пандемии COVID-19.

Ответный Матч должен пройти 5 или 6 августа.