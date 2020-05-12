Тренер топ-клуба УПЛ выступил против возобновления сезона

Наставник "Александрии" Владимир Шаран выступил против возобновления сезона в Украине, прерванного из-за пандемии коронавируса, 30 мая.

По мнению специалиста, эпидемиологическая обстановка в стране еще не позволяет возвращаться к играм. Слова Шарана цитирует ТК "Футбол".

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Я считаю, что возобновлять чемпионат 30 мая будет неправильно. Однозначно неправильно. Надеюсь, что на совещании в четверг примут правильное решение. 10 мая 419 людей в стране заболели коронавирусом, поэтому я считаю, что еще рано начинать чемпионат,

– сказал Шаран.

"Александрия" на момент остановки сезона занимает пятое место в Премьер-лиге и отстает от "Зари" и "Динамо", расположившиеся на второй и третьей позиции, всего на шесть очков. Так что теоретически подопечные Шарана не потеряли шансов пробиться в квалификацию Лиги чемпионов.

Накануне, 11 мая, в Украине начался первый этап ослабления общегосударственного карантина. В частности, был снят запрет на подготовку профессиональных команд с условием обязательного соблюдения соответствующих санитарных и противоэпидемических мероприятий.

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