У тренера "Волыни" Тлумака обнаружили COVID-19
У главного тренера "Волыни" Андрея Тлумака диагностирован коронавирус. Тлумак отсутствовал у руля луцкого клуба на матче Первой лиги с "Черноморцем", который состоялся 25 июня.
Тренер подтвердил заражение COVID-19
Как сообщает Footboom, Андрей Тлумак сдал два положительных теста на коронавирус.
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"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", – сказал Тлумак.
41-летний тренер и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на матчи 20-го тура Первой лиги против "Черноморца".
Матч завершился разгромной победой "моряков" со счетом 5:2.
Тлумак не единственный больной в "Волыни"
В результате тестирования коронавирус был обнаружен еще у двоих работников. Об этом сообщалось еще 23 июня.
Два положительных теста сдали члены тренерского штаба "Волыни".
Зато все футболисты луцкого клуба здоровы.