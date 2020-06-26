У главного тренера "Волыни" Андрея Тлумака диагностирован коронавирус. Тлумак отсутствовал у руля луцкого клуба на матче Первой лиги с "Черноморцем", который состоялся 25 июня.

Тренер подтвердил заражение COVID-19

Как сообщает Footboom, Андрей Тлумак сдал два положительных теста на коронавирус.

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"Мне трудно говорить. Честно, мне очень плохо сегодня. Да, это правда, что я болею коронавирусом. Сдал два теста, которые оказались положительными. Нахожусь на домашнем лечении", – сказал Тлумак.

41-летний тренер и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на матчи 20-го тура Первой лиги против "Черноморца".

Матч завершился разгромной победой "моряков" со счетом 5:2.

Тлумак не единственный больной в "Волыни"

В результате тестирования коронавирус был обнаружен еще у двоих работников. Об этом сообщалось еще 23 июня.

Два положительных теста сдали члены тренерского штаба "Волыни".

Зато все футболисты луцкого клуба здоровы.