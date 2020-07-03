Главный наставник луцкой "Волыни" Андрей Тлумак сдал очередной тест на коронавирус, который показал отрицательный результат. Все в порядке со здоровьем и у ассистента Тлумака – Андрея Сапуги, оба специалиста уже приступили к работе.

Хорошую весть о выздоровлении сообщает издание Sport.ua. Тренеры в последнее время находились на самоизоляции из-за положительных тестов на коронавирус.

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Команда тренируется под руководством специалистов, однако, по рекомендации медиков, на ближайший выездной поединок "Волыни" против "Кремня", оба тренера с целью безопасности не поедут.

Ранее сообщалось, что у обоих специалистов обнаружили коронавирус. 41-летний тренер и его ассистент Андрей Сапуга отсутствовали на матче 20-го тура Первой лиги против "Черноморца".

Тлумак был не единственным заболевшим в "Волыни"

В результате тестирования коронавирус был обнаружен еще у двух работников. Об этом сообщалось еще 23 июня.

Два позитивных теста сдали члены тренерского штаба "Волыни". Зато все футболисты луцкого клуба здоровы.