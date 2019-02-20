Тренер "Айнтрахта" рассказал, кто не сыграет против "Шахтера" в Лиге Европы

Наставник немецкого "Айнтрахта" Ади Хюттер накануне матча 1/16 Лиги Европы против "Шахтера" пообщался с работниками СМИ. Наставник немцев рассказал, кто не сыграет против "горняков".

По словам Хюттера, Желсон Фернандес, вероятно, в четверг на поле не выйдет. Зато сохраняют шансы сыграть Себастьян Роде и Давид Абрахам.

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Также наставник "Айнтрахта" поделился ожиданиями от игры.

"Игра с "Шахтером" имеет для нас наивысший приоритет. Мы в нокаут-раунде, что и определяет значимость поединка. Мы не можем просто бежать вперед и забивать голы. "Шахтер" прекрасно использует свои моменты, и следует помнить об этом. Завтра нам не нужно демонстрировать хорошую игру, а нужно пройти в следующий раунд", – цитирует Хюттера официальный сайт "Шахтера".

Отметим, что первый матч между командами в Харькове 14 февраля завершился результативной ничьей 2:2. Дончане с 10 минуты играли в меньшинстве, поскольку был удален Тарас Степаненко.

Ответный матч состоится в четверг, 21 февраля, во Франкфурте. Начало матча, в 19:55.

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