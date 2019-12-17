Тренер "Альбасете" рассказал, как решил остановить матч из-за оскорбления в адрес Зозули

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Луис Мигель Рамис / albacetebalompie.es

Наставник "Альбасете" Луис Мигель Рамис рассказал, как команда приняла решение не продолжать матч против "Райо Вальекано". Футболисты "Альбасете" 15 декабря не вышли на второй тайм матча Сегунды из-за оскорбления в адрес украинца Романа Зозули.

По словам Рамиса, команда чувствовала беспомощность, когда слышала, что болельщики кричали Роману. "Мы все уважаем спорт, поэтому приняли решение с абсолютным спокойствием, думая о нашем игроке. Никто не хочет попасть в такую ситуацию", – цитирует тренера сайт "Альбасете".

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Луис Мигель заявил, что не знал, когда именно остановить игру, однако осознавал, что это нужно было сделать.

Я видел, что все идет неправильно. Игроки пришли в раздевалку с эмоциями, я думал о футболе, как действовать после удаления нашего игрока, но осознал, что не тем занимаюсь, нужно было задуматься о другом.

К счастью, у нас было согласие, чтобы прийти к единогласному решению. К такому решению пришли постепенно, нужно было все взвесить. Но была общая идея, что мы не можем допускать подобную ситуацию. Арбитр понимал, что так продолжать нельзя. Была поддержка от Ла Лиги,
– резюмировал тренер.

Что известно о скандале?
15 декабря во время матча Сегунды между "Райо Вальекано" и "Альбасете" фанаты команды-хозяйки выкрикивали оскорбительные выкрики в адрес Зозули, называя его нацистом.

Главный арбитр игры дважды останавливал матч, а на второй тайме футболисты "Альбасете" отказались выходить. Поединок не был доигран.

Почему фанаты "Райо Вальекано" оскорбляли Зозулю?

1 февраля 2017 года было объявлено, что Зозуля переходит в "Райо Вальекано" на правах аренды. Переход сопровождался массовыми протестами фанатов. Они обвиняли Романа в связях с ультраправыми организациями в Украине. Как пример приводили его слова поддержки украинской армии в войне на Донбассе.

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Сами же фанаты "Райо" относятся к ультралевым организациям, часть из них воевала на стороне оккупантов на Донбассе. Поэтому они использовали пророссийские ярлыки, называя Романа Зозулю "неонацистом". Переход игрока в "Райо" был сорван.

Учитывая, что трансферное окно уже было закрыто, ФИФА, в виде исключения, позволила ему перейти в любой другой клуб, играющий по системе "весна-осень". Летом 2017 года Роман Зозуля перешел в "Альбасете", за который выступает до сих пор.

СКАНДАЛ ВОКРУГ ЗОЗУЛИ: ХРОНИКА СОБЫТИЙ

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт Роман Зозуля Футбол Скандал с Романом Зозулей
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