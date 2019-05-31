Тренер "Александрии" назвал город, где команда будет играть домашние матчи Лиги Европы

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Владимир Шаран
Владимир Шаран / 1927.kiev.ua

Главный тренер "Александрии" Владимир Шаран готовится к еврокубкам и хочет играть в городе, где начиналась его футбольная карьера.

Шаран заявил, что на 99% команда будет играть домашние матчи группового этапа Лиги Европы во Львове, передает Футбол News.

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Домашние матчи чемпионата Украины "Александрия" проводит в своем городе на стадионе "Ника", однако домашняя арена александрийцев не может принимать матчи группового этапа еврокубков. Во Львове раньше свои домашние матчи еврокубков проводили "Шахтер" и "Заря".

"Александрия" финишировала на третьем месте в УПЛ, что позволило команде Шарана напрямую выйти в группу Лиги Европы сезона 2019/2020. Для александрийцев это будет первое участие в группе еврокубков в истории.

В общем, для "Александрии" это второе участие в Лиге Европы. В 2017 году "Александрия" уступала "Хайдук" и БАТЭ. Эти матчи подопечные Владимира Шарана играли дома.

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Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Новости Львова Лига Европы ФК Александрия
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