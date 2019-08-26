Тренер "Аталанты" критически оценил дебют "Малиновского в Серии А

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил дебют Руслана Малиновского в матче со СПАЛ (3:2).

Гасперини прокомментировал дебют украинца Руслана Малиновского в Серии А и рассказал, почему команда смогла удержать ведущих игроков.

Читайте также: Наставник "Аталанты" рассказал о роли украинца Малиновского в команде

Малиновскому нужно больше бороться в полузащите. Он может действовать намного лучше.

Почти все футболисты остались в "Аталанте", ведь хотят быть причастными к историческому выступлению в Лиге чемпионов. Хотя в другом месте игроки могли бы зарабатывать больше,

– цитирует Гасперини СalcioАtalanta.

Малиновский матч против СПАЛ начал в запасе. Он вышел на поле на 54-й минуте. Вместе с ним на поле вышел и Муриэль. На то время СПАЛ был впереди 2:1. Однако именно два точных удара Муриэля позволили "Аталанте" победить.

Как это было: Украинец Малиновский помог "Аталанте" одержать волевую победу в чемпионате Италии (видео)