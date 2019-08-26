Тренер "Аталанты" критически оценил дебют "Малиновского в Серии А

22 Читати новину українською
Руслан Малиновский
Руслан Малиновский / ФК "Аталанта"

Главный тренер "Аталанты" Джан Пьеро Гасперини оценил дебют Руслана Малиновского в матче со СПАЛ (3:2).

Гасперини прокомментировал дебют украинца Руслана Малиновского в Серии А и рассказал, почему команда смогла удержать ведущих игроков.

Читайте также: Наставник "Аталанты" рассказал о роли украинца Малиновского в команде

Малиновскому нужно больше бороться в полузащите. Он может действовать намного лучше.

Почти все футболисты остались в "Аталанте", ведь хотят быть причастными к историческому выступлению в Лиге чемпионов. Хотя в другом месте игроки могли бы зарабатывать больше,
– цитирует Гасперини СalcioАtalanta.

Малиновский матч против СПАЛ начал в запасе. Он вышел на поле на 54-й минуте. Вместе с ним на поле вышел и Муриэль. На то время СПАЛ был впереди 2:1. Однако именно два точных удара Муриэля позволили "Аталанте" победить.

 Как это было: Украинец Малиновский помог "Аталанте" одержать волевую победу в чемпионате Италии (видео)

blog_ava
У Зеленского прокомментировали подготовку законопроекта об уменьшении количества нардепов
сегодня
547
Теги: Новости Спорта Руслан Малиновский Спорт Футбол
Комментарии
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Ломаченко – Кэмпбелл: опубликовано невероятное промо-видео боя
сегодня 11:59 Ломаченко – Кэмпбелл: опубликовано невероятное промо-видео боя
134
Трансферы команд УПЛ: онлайн
16 августа 17:40 Трансферы команд УПЛ: онлайн
4555
Топ-трансферы лета 2019: онлайн
19 августа 20:52 Топ-трансферы лета 2019: онлайн
5111
"Барселона" без Месси разгромила "Бетис", Гризманн оформил дубль: видео
сегодня 11:00 "Барселона" без Месси разгромила "Бетис", Гризманн оформил дубль: видео
53
День в истории: 28 лет неудачному дебюту Михаэля Шумахера в Формуле-1
25 августа 15:45 День в истории: 28 лет неудачному дебюту Михаэля Шумахера в Формуле-1
91
Новости
Больше новостей
Залиште відгук