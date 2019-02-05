Тренер чемпиона IBF переживает, что его боксера заставят драться с Ломаченко

Тренер новоиспеченного чемпиона мира по версии IBF в легком весе Ричарда Комми Андре Розье обеспокоен, что его подопечного могут заставить выйти в ринг с травмой. Ганцу уже в апреле нужно провести бой с украинцем Василием Ломаченко.

Тренер Комми рассказал, что его подопечный травмировал руку в бою за вакантный титул IBF против Исы Чаниева.

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"Собираемся во вторник посетить врача, увидим что тот скажет. Все теперь подталкивают Ричарда, после того, как он только что сделал в ринге свою работу. Но у него болит рука. И я не знаю, насколько это серьезно. Знаю, у него раньше были такие же травмы. И знаю, что он повредил руку тогда, когда попал Чаниеву в верхнюю часть головы. Возможно это усугубило проблемы с рукой, которые были раньше", – цитирует тренера BoxingTalk.

Андре Розье переживает, что Ричарда заставят в апреле выйти в ринг с травмой.

Да, я по этому поводу реально беспокоюсь. Пусть всем другим не будет дела до Комми, но точно не мне. Он отличный боец и очень зрелищный. Бой длился чуть более одного раунда, но даже этого хватило, чтобы все поняли, насколько он яркий боец. Его рука болела и до боя с Чаниевым, но, казалось, что никому нет до этого никакого дела. Всех интересует только следующий бой с Ломаченко. Это меня просто поражает. Такое может происходить только в боксе,

– сказал Розье.

После интервью Розье источник добавил небольшое дополнение от тренера. Оказывается, тот разговаривал с промоутером Комми Лу Дибеллой и получил гарантии, что никто не заставит травмированного бойца выходить в ринг.

"Я поговорил с Дибеллой, – цитирует BoxingTalk Розье. – Рад видеть, что он не из тех, кто думает только о заработке. Я теперь не сомневаюсь, что он на 100% на стороне Ричарда".

После уверенной победы над Чаниевым Комми должен был провести бой с Ломаченко, поскольку украинец давно проявляет желание завоевать пояс IBF. Но теперь этот бой под угрозой срыва.

При таких обстоятельствах Ломаченко, как альтернативный вариант, может провести обязательную защиту титула WBA против Энтони Кролли. Однако переговоры с британцем имеют все шансы зайти в тупик. На пути поединка могут стать подковерные игры промоутеров боксеров Боба Арума и Эдди Хирна.

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