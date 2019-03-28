Тренер "Детройта" рассказал, почему украинец Михайлюк получает мало игрового времени

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Святослав Михайлюк
Святослав Михайлюк / basket.com.ua

Главный тренер баскетбольного клуба "Детройт" Дуэйн Кейси рассказал, почему украинец Святослав Михайлюк получает мало игрового времени.

Тренер "Детройта" высоко оценил игру украинца, но заявил, что тот не получает время из-за ветеранов команды.

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"Михайлюк – отличный шутер. Я в восторге от него. Он атлетичен и физически прочен. Он ни от кого не отступает. Даже если Святослав ошибается в каком-то моменте или осуществляет неточный бросок, это происходит не из-за недостатка старания или таланта.

Михайлюк – действительно хороший пасующий. Я разговаривал с тренерами "Гранд-Рэпидс". Они убеждены, что в будущем он будет в большей степени разыгрывающим, чем кем-то еще. Он будет тем, кто бросает разыгрывающим. Приятно это знать и видеть. Михайлюк выполняет функции типичного шутера на тренировках, но он разносторонний парень, он умный и понимает игру.

К сожалению, с ним конкурируют несколько ветеранов, таких как Уэйн Эллингтон и Ленгстон Гэллоуэй. Для Михайлюка просто не остается минут. Но мы высоко ценим его", – цитирует Кейси Basket.com.ua.

Как известно, предыдущий клуб украинца "Лос-Анджелес Лейкерс" отдал Михайлюка в "Детройт". Однако в новой команде баскетболисту не удается закрепиться.

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Теги: Спорт Баскетбол NBA Святослав Михайлюк
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