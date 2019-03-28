Тренер "Детройта" рассказал, почему украинец Михайлюк получает мало игрового времени
Главный тренер баскетбольного клуба "Детройт" Дуэйн Кейси рассказал, почему украинец Святослав Михайлюк получает мало игрового времени.
Тренер "Детройта" высоко оценил игру украинца, но заявил, что тот не получает время из-за ветеранов команды.
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"Михайлюк – отличный шутер. Я в восторге от него. Он атлетичен и физически прочен. Он ни от кого не отступает. Даже если Святослав ошибается в каком-то моменте или осуществляет неточный бросок, это происходит не из-за недостатка старания или таланта.
Михайлюк – действительно хороший пасующий. Я разговаривал с тренерами "Гранд-Рэпидс". Они убеждены, что в будущем он будет в большей степени разыгрывающим, чем кем-то еще. Он будет тем, кто бросает разыгрывающим. Приятно это знать и видеть. Михайлюк выполняет функции типичного шутера на тренировках, но он разносторонний парень, он умный и понимает игру.
К сожалению, с ним конкурируют несколько ветеранов, таких как Уэйн Эллингтон и Ленгстон Гэллоуэй. Для Михайлюка просто не остается минут. Но мы высоко ценим его", – цитирует Кейси Basket.com.ua.
Как известно, предыдущий клуб украинца "Лос-Анджелес Лейкерс" отдал Михайлюка в "Детройт". Однако в новой команде баскетболисту не удается закрепиться.