Тренер "Динамо" прокомментировал травму Соля

Главный тренер "Динамо" Александр Хацкевич пообщался с журналистами после победы над черниговской "Десной" в чемпионате Украины.

Наставник киевлян прокомментировал ситуацию с Франом Солем, который получил травму.

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"Тяжелая игра, но держали матч под контролем, создавали моменты. У наших ворот моменты возникали только после стандартов. Заработали 3 очка своей игрой и самоотдачей", – цитирует Хацкевича Tribuna.com.

"(Ситуация с Солем, – Спорт24), к сожалению, очень тяжелая", – отметил тренер киевлян.

В одном из игровых моментов Соль неудачно приземлился на газон. После чего уже не смог подняться. Игрок все время держался за плечо. А когда его выводили за пределы поля, кричал от боли.

Уже 7-го марта "Динамо" в Лондоне сыграет против "Челси" в рамках 1/8 финала Лиги Европы.

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