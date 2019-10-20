Тренер Гвоздика прокомментировал состояние украинца, которого забрали в больницу после боя

Украинский боксер Александр Гвоздик проиграл чемпионский титул россиянину Артуру Бетербиеву. После боя украинца забрали в больницу.

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Поехал Гвоздик в больницу с превентивной целью. Организаторы решили перестраховаться, ведь 17 октября с США умер 27-летний боксер Патрик Дэй. Он выступал в андеркарте боя Усик – Уизерспун, и был отправлен в нокаут. Сразу после этого его госпитализировали. Однако через четыре дня он умер в больнице.

На следующий день после боя, в воскресенье, 20 октября, Гвоздик до сих пор находится в госпитале. Причины этого объяснил его тренер Тедди Атлас.

"Я по-прежнему здесь, рядом с Александром. Привел его вчера в больницу, поскольку у Гвоздика болела голова от пропущенных ударов. Его обследовали, сделали снимки, что-то там увидели небольшое. Через 6 часов сделали еще один снимок и предложили на всякий случай остаться там еще на 24 часа. Поэтому мы отменили его перелет, он останется здесь со мной, а потом у меня дома в Нью-Йорке. Сначала убедимся, что ему ничего не грозит. В понедельник он отправится домой. С ним все в порядке. Это просто мера предосторожности. С ним все в полном порядке. В воскресенье его выпишут из больницы", – убеждает Тедди Атлас.