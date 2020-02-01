Тренер Гвоздика рассказал, когда украинец вернется на ринг
Экс-чемпион мира в полутяжелом весе Александр Гвоздик (17-1, 14 КО) планирует возвращение в ринг на июнь 2020 года.
Тренер спортсмена Тедди Атлас в интервью BoxingScene рассказал, что бой предварительно запланирован на июнь, однако ни соперника, ни место и дату проведения поединка не назвал.
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В феврале Атлас намерен провести с Гвоздиком небольшой тренировочный лагерь в Нью-Йорке, чтобы боксер оставался в тонусе.
- Свой последний бой Гвоздик проиграл россиянину Артуру Бетербиеву (15-0, 15 КО) и потерял чемпионский титул.
- Недавно Александр Гвоздик на своей официальной странице в Instagram опубликовал фото с тренировки. Украинец подписал фото словами "в ожидании новостей".
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