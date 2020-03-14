Тренер Гвоздика ставит на поражение Ломаченко в бою с Лопесом

Тедди Атлас – тренер украинского боксера Александра Гвоздика, отдает предпочтение Теофимо Лопесу в поединке с Василием Ломаченко. Бой между боксерами должен состояться 30 мая.

В беседе с ведущим Sirius XM Boxing Атлас заявил, что Лопес сможет шокировать Василия и одержит победу.

Примечательно Ломаченко 9 мая получит официального соперника

Это опасный бой. Лопес сокращает дистанцию ​​в ужасно быстрой манере. Очень похоже на то, как это делал Пакьяо, когда он был на пике. Сможет ли сделать Теофимо Лопес апсет с Ломаченко? Прямо сейчас так и есть,

– резюмировал Атлас.

Также тренер Гвоздика заявил, что Лопес хитрый боксер, обладающий мощным ударом.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес