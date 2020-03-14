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Тренер Гвоздика ставит на поражение Ломаченко в бою с Лопесом

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Тедди Атлас – тренер украинского боксера Александра Гвоздика, отдает предпочтение Теофимо Лопесу в поединке с Василием Ломаченко. Бой между боксерами должен состояться 30 мая.

В беседе с ведущим Sirius XM Boxing Атлас заявил, что Лопес сможет шокировать Василия и одержит победу.

Примечательно Ломаченко 9 мая получит официального соперника

Это опасный бой. Лопес сокращает дистанцию ​​в ужасно быстрой манере. Очень похоже на то, как это делал Пакьяо, когда он был на пике. Сможет ли сделать Теофимо Лопес апсет с Ломаченко? Прямо сейчас так и есть,
– резюмировал Атлас.

Также тренер Гвоздика заявил, что Лопес хитрый боксер, обладающий мощным ударом.

Что известно о бое Ломаченко – Лопес

  • О бое до сих пор не объявлено официально. Однако оба боксера неоднократно заявляли, что бой состоится 30 мая. В частности, Ломаченко призвал поддержать его.
  • Также украинский боксер опубликовал проморолик поединка.
  • Отметим, что бой, вероятно, будет за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и состоится в Нью-Йорке.
  • Ломаченко в этом весе завоевал титулы WBC, WBA и WBO. Добавив в коллекцию пояс IBF, Василий станет абсолютным чемпионом.
  • Предыдущий бой Ломаченко провел 31 августа 2019 года в Лондоне. Украинец решением судей одолел Люка Кэмпбелла и завоевал титул WBC.
  • А непобедимый Лопес в конце 2019 года нокаутировал Ричарда комм и завоевал титул IBF.
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Автор: Михаил Гема
Теги: Василий Ломаченко Спорт Бокс
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