Тренер итальянского "Интера" получил угрозы – ему прислали письмо с пулей

Тренер миланского "Интера" Антонио Конте получил письмо с угрозами. В конверте была обнаружена пуля.

Информацию об этом сообщили сразу два ведущих итальянских спортивных издания Corriere della Sera и La Gazzetta dello Sport.

Впоследствии в ANSA уточнили, что письмо получил не лично Антонио Конте, а оно поступило в клуб. Хотя угрожают в нем именно Конте. Согласно практике в подобных ситуациях, "Интер" сразу же обратился к правоохранителям.

"В связи с опубликованным сегодня сообщениям, клуб хотел бы уточнить, что лично Антонио Конте не получал ни одного письма с угрозами и, соответственно, не обращался в полицию самостоятельно. Письмо поступило именно в клуб, поэтому согласно протоколу поведения в таких ситуациях, мы передали его в компетентные органы", – говорится в заявлении миланского Интера, опубликованном La Gazzetta dello Sport.

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После этого, по данным итальянских СМИ, к наставнику приставили охрану. Ее также выставили и возле базы клуба.

Отправка пуль по почте – традиционный способ запугивания в Италии, ранее ему подвергались ряд местных политиков. Ранее фанаты "Ювентуса" выразили недовольство тем, что бывший тренер команды Конте возглавил их главного врага.