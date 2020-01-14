Тренер "Барселоны" Кике Сетьен – любитель шахмат и игры в пас, фанат Бускетса и Месси

Испанская "Барселона" представила нового тренера. Им стал Кике Сетьен. Что следует знать о нем – в материале Спорт24.

Кике Сетьен: биография

Имя: Энрике "Кике" Сетьен Солар

Страна: Испания

Дата рождения: 27 сентября 1958 года

Карьера игрока: "Расинг", "Атлетико", "Логроньес", "Леванте", сборная Испании

Карьера тренера: "Расинг", "Полидепортиво", сборная Экваториальной Гвинеи, "Логроньес", "Луго", "Лас-Пальмас", "Бетис", "Барселона"

Официально: "Барселона" назначила Кике Сетьена новым главным тренером

Карьера футболиста

Начинал в пляжном футболе. Во взрослом футболе дебютировал в 1977 году за команду "Расинг", в которой провел восемь сезонов, сыграв в 110 матчах чемпионата.

После этого в 1985 году перешел в "Атлетико". Провел в мадридском клубе следующие три сезона своей игровой карьеры. Большую часть времени, проведенного в составе "Атлетико", был основным игроком команды. В этом же клубе выиграл Суперкубок Испании 1984/1985.



Кике Сетьен во время выступлений за "Атлетико" (фото: todocoleccion.net)

После этого сыграл за "Логроньес" и "Леванте", а в 1992 году вернулся в клуб "Расинг". На этот раз провел в составе команды четыре сезона. Играя в "Расинг", в основном выходил на поле в стартовом составе. В команде заслужил прозвище Эль-Маэстро.

Завершил профессиональную игровую карьеру в клубе "Леванте", в котором выступал на протяжении 1996 года.

Сыграл три матча за сборную Испании. Дебютировал 20 ноября 1985 года в товарищеском матче против Австрии. В составе сборной был участником чемпионата мира 1986 года в Мексике, но на поле так и не вышел

Тренерская карьера

Тренерскую карьеру начал в 2001 году, когда возглавил родной "Расинг". Там он проработал всего один год.

После этого были "Полидепортиво", сборная Экваториальной Гвинеи, которую тренировал три месяца, "Логроньес" и "Луго". С 2015 по 2017 год возглавлял тренерский штаб команды "Лас-Пальмас".

26 мая 2017 года возглавил "Реал Бетис". В первом же сезоне занял с командой 6 место, квалифицировавшись в групповой этап Лиги Европы. В сезоне 2018/2019 команда из Севильи финишировала на 10-м месте, провалив концовку чемпионата. В период с марта по май "Бетис" одержал три победы, трижды сыграл вничью и потерпел восемь поражений. При этом команда вышла в плей-офф Лиги Европы и дошла до полуфинала Кубка Короля. Однако контракт с Сетьеном был расторгнут.



Кике Сетьен во время работы тренером "Бетиса" (фото: Getty Images)

14 января 2020 года возглавил "Барселону".

Философия игры

Кике Сетьен – любитель игры в короткий пас, когда команда может подолгу разыгрывать мяч даже на своей половине поля, ища пути вперед. Именно это он считает одним из путей к победе.

В сентябре 2018 года установил рекорд Ла Лиги по владению (82,5% против "Леганес").

Победы над "Реалом" и "Барселоной"

Кике Сетьен первый за 16 лет тренер, который обыграл "Барсу" и "Реал" на выезде в одном сезоне. В ноябре 2018 года "Бетис" выиграл на "Камп Ноу" у "Барселоны" Вальверде – 4:3.

Видеообзор матча Барселона – Бетис

А в мае 2019-го победил "Реал" – 2:0.

Видеообзор матча Реал – Бетис

При этом для "Барселоны" это поражение стало последним на домашнем поле. А "Реал" он обыграл в последнем матче чемпионата, после чего и был уволен.

Любитель шахмат

Сетьен – фанат шахмат. При этом ему приходилось играть даже против чемпионов мира Анатолия Карпова и Гарри Каспарова.

Он сравнивает шахматы и футбол. Считает, что чем лучше команда или шахматист контролирует центр поля (или доски) – тем больше шансов победить.



Кике Сетьен любитель игры в шахматы (фото: La Liga)

"Игра в шахматы научила меня анализировать и понимать футбол так, как я не умел раньше. Важно предвидеть, что произойдет через некоторое время, а не концентрироваться на ситуации на доске в данный момент", – заявил Сетьен.

Фанат Буксетса и Месси

После знаменитой победы "Бетиса" над "Барселоной" на "Камп Ноу" 11 ноября, после игры попросил футболку в Серхио Бускетса.

"Ты должен отдать мне ее, я вставлю в рамку и повешу на стену", – заявил он футболисту.

Setien “You have to dedicate it to me and I have to put it in a frame.”



Quique Stein was asking Busquets to give him a signed jersey last season, now he could be his manager.. Beautiful! pic.twitter.com/ixJlCuvBMr — Goal Digger (@GoalDiggerFCB) January 13, 2020

Известно, что у Сетьена также есть футболки Модрича и Месси с автографами.

Что касается Месси, то этого футболиста он ценит особо.

"Мы наслаждаемся его игрой. Я не видел такого футболиста, как Месси, за всю историю. Он играет так уже десять лет. Не знаю, был ли Пеле настолько стабильным", – заявил он после игры "Бетиса" против "Барсы". В этом матче Месси забил дважды со штрафного.

Работа в "Барселоне"

Сетьен подписал контракт до июня 2022 года. Первый матч он проведет в воскресенье, 19 января, когда "Барселона" принимает "Гранаду".

Каталонцы делят первое место в чемпионате Испании с "Реалом". В 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА они встретятся с "Наполи".