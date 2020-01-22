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Тренер Кличко рассказал о бое с Уайлдером

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Джонатан Бэнкс и Владимир Кличко / Michael Sterling Eaton

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс прокомментировал информацию о том, что украинец нокаутировал Деонтея Уайлдера. Бэнкс заявил, что нокаута не было.

По словам Бэнкса, Уайлдер во время спарринга с Кличко побывал в нокдауне.

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Начну с того, что я лично подбирал спарринг-партнеров Владимиру. И тот же Уайлдер появился в тренировочном лагере Кличко после моего приглашения. Правда ли то, что Владимир его наглухо вырубил во время спарринга? Нет, это не правда. Правда ли, что Кличко отправил Уайлдера в нокдаун? Да, было дело,
– цитирует Бэнкса Boxing Scene.

  • Информацию о том, что Кличко нокаутировал Уайлдера распространил британский боксер Диллиан Уайт. По словам Уайта, он был свидетелем нокаута, поскольку находился в лагере Кличко.
  • Тайсон Фьюри подтвердил слова Уайта. Фьюри рассказал, что слышал эту историю не от одного боксера.
  • Уайлдер – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC.
  • 34-летний американец провел на профессиональном ринге 43 поединка и одержал 42 победы (41 нокаутом).
  • Один бой Уайледра завершился ничьей. В декабре 2018 года Деонтей разошелся миром с Тайсоном Фьюри. Боксеры проведут реванш в феврале.
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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Спорт Бокс Владимир Кличко Деонтей Уайлдер
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