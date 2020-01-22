Тренер Кличко рассказал о бое с Уайлдером
Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс прокомментировал информацию о том, что украинец нокаутировал Деонтея Уайлдера. Бэнкс заявил, что нокаута не было.
По словам Бэнкса, Уайлдер во время спарринга с Кличко побывал в нокдауне.
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Начну с того, что я лично подбирал спарринг-партнеров Владимиру. И тот же Уайлдер появился в тренировочном лагере Кличко после моего приглашения. Правда ли то, что Владимир его наглухо вырубил во время спарринга? Нет, это не правда. Правда ли, что Кличко отправил Уайлдера в нокдаун? Да, было дело,
– цитирует Бэнкса Boxing Scene.
- Информацию о том, что Кличко нокаутировал Уайлдера распространил британский боксер Диллиан Уайт. По словам Уайта, он был свидетелем нокаута, поскольку находился в лагере Кличко.
- Тайсон Фьюри подтвердил слова Уайта. Фьюри рассказал, что слышал эту историю не от одного боксера.
- Уайлдер – чемпион мира в супертяжелом весе по версии WBC.
- 34-летний американец провел на профессиональном ринге 43 поединка и одержал 42 победы (41 нокаутом).
- Один бой Уайледра завершился ничьей. В декабре 2018 года Деонтей разошелся миром с Тайсоном Фьюри. Боксеры проведут реванш в феврале.
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