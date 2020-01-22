Тренер Кличко рассказал о бое с Уайлдером

Бывший тренер Владимира Кличко Джонатан Бэнкс прокомментировал информацию о том, что украинец нокаутировал Деонтея Уайлдера. Бэнкс заявил, что нокаута не было.

По словам Бэнкса, Уайлдер во время спарринга с Кличко побывал в нокдауне.

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Начну с того, что я лично подбирал спарринг-партнеров Владимиру. И тот же Уайлдер появился в тренировочном лагере Кличко после моего приглашения. Правда ли то, что Владимир его наглухо вырубил во время спарринга? Нет, это не правда. Правда ли, что Кличко отправил Уайлдера в нокдаун? Да, было дело,

– цитирует Бэнкса Boxing Scene.