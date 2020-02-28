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Тренер клуба УПЛ написал заявление на увольнение – неожиданная причина

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Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес имеет серьезные претензии к руководству клуба и готов уйти в отставку.

По информации ТаТоТаке, наставник клуба Висенте Гомес в межсезонье написал заявление об отставке. Испанец мотивировал желание уйти плохой работой клуба на трансферном рынке.

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Однако президент клуба Вячеслав Гельзин не принял отставку тренера, у которого действующий контракт до окончания сезона. Гомес должен доработать до мая, когда завершится нынешний сезон в УПЛ, однако потом не станет продолжать работу в донецком клубе.

  • Зимой "Олимпик" подписал вратаря Артема Кичака, защитников Дмитрия Литвина, Антона Кравченко и Ореста Лебеденко, полузащитников Назара Вербного, Тимура Чогадзе и Даниэля Романовского, а также форвардов Дениса Баланюка и Максима Дегтярева.
  • Висенте Гомес работает в "Олимпике" с сентября прошлого года. До этого испанец работал ассистентом тренера в киевском "Динамо".
  • Дончане находятся на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков после 19-ти туров.

 

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Автор: Юрий Семенюк
Теги: Новости Спорта Спорт ФК Олимпик Футбол
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