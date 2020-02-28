Тренер клуба УПЛ написал заявление на увольнение – неожиданная причина

Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес имеет серьезные претензии к руководству клуба и готов уйти в отставку.

По информации ТаТоТаке, наставник клуба Висенте Гомес в межсезонье написал заявление об отставке. Испанец мотивировал желание уйти плохой работой клуба на трансферном рынке.

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Однако президент клуба Вячеслав Гельзин не принял отставку тренера, у которого действующий контракт до окончания сезона. Гомес должен доработать до мая, когда завершится нынешний сезон в УПЛ, однако потом не станет продолжать работу в донецком клубе.