Тренер клуба УПЛ написал заявление на увольнение – неожиданная причина
Главный тренер "Олимпика" Висенте Гомес имеет серьезные претензии к руководству клуба и готов уйти в отставку.
По информации ТаТоТаке, наставник клуба Висенте Гомес в межсезонье написал заявление об отставке. Испанец мотивировал желание уйти плохой работой клуба на трансферном рынке.
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Однако президент клуба Вячеслав Гельзин не принял отставку тренера, у которого действующий контракт до окончания сезона. Гомес должен доработать до мая, когда завершится нынешний сезон в УПЛ, однако потом не станет продолжать работу в донецком клубе.
- Зимой "Олимпик" подписал вратаря Артема Кичака, защитников Дмитрия Литвина, Антона Кравченко и Ореста Лебеденко, полузащитников Назара Вербного, Тимура Чогадзе и Даниэля Романовского, а также форвардов Дениса Баланюка и Максима Дегтярева.
- Висенте Гомес работает в "Олимпике" с сентября прошлого года. До этого испанец работал ассистентом тренера в киевском "Динамо".
- Дончане находятся на девятом месте турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 18 очков после 19-ти туров.
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