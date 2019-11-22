Тренер клуба УПЛ получил дисквалификацию на два матча за свое поведение
Контрольно-дисциплинарный комитет Украинской ассоциации футбола объявил о дисквалификации наставника "Александрии" Владимира Шарана на 2 матча.
Кроме того, еще один матч добавлен в виде условного наказания, сообщает пресс-служба Украинской ассоциации футбола.
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Напомним, что первое предупреждение в матче с "Олимпиком" (0: 0) от арбитра Сергея Бойко 48-летний специалист получил за то, что ударил мяч. "Горчичник" не повлиял на поведение Шарана, и он продолжал активно выражать свое недовольство работой арбитра.
Спор достиг своего апофеоза на 83-й минуте, когда тренер "Александрии" в очередной раз начал что-то доказывать судье – вторая желтая и удаление.
Александрийский клуб в следующих трех турах УПЛ сыграет против "Зари", "Десны" и "Ворсклы". Голкипер "Александрии" Юрий Панькив дисквалифицирован на один матч УПЛ, еще один – условно.
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