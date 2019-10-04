Тренер "Милана" Джампаоло отказался самостоятельно освобождать место для Шевченко

На фоне слухов о возможном уходе из "Милана" наставника Марко Джампаоло и назначении Андрея Шевченко, сам тренер заявил, что никуда не уйдет.

Наставник не собирается покидать команду и уйдет только в том случае, если его уволят.

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"Мы продолжаем работать над улучшением ситуации. Уйти в отставку? Никогда. Это означает, что я сдался, а я никогда не сдаюсь", – заявил Джампаоло.

"Милан" неудачно стартовал в чемпионате под руководством Марко Джампаоло: в 6 стартовых турах команда набрала 6 очков и забила всего 4 гола. В субботу, 5 октября, "россонери" на выезде встретятся с "Дженоа".

Такие результаты вызвали слухи о возможном назначении тренером Андрея Шевченко, который работает со сборной Украины.

Ранее Спорт24 в своем материале разобрал несколько моментов, почему сейчас Андрею Шевченко не стоит возглавлять "Милан".