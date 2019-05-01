Тренер "Милана" жестко наказал команду за опоздание игрока на тренировку

Главный тренер итальянского "Милана" Дженнаро Гаттузо на пять дней закрыл всю команду на тренировочной базе. Так он наказал футболистов из-за опоздания на тренировку игрока Тьемуэ Бакайоко.

Бакайоко опоздал на тренировку команды больше, чем на час. Тем самым он очень разозлил главного тренера. В итоге, Гаттузо решил закрыть команду на базе до следующего матча. Об этом он сообщил им при участии спортивного директора Леонардо. Поэтому следующие пять дней футболисты не смогут покинуть базу команды. Это будет игра против "Болоньи" в понедельник, 6 мая.

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По данным Sky Sport Italia, футболисты пытались опротестовать это решение, но Гаттузо настоял на своем.

Немалый штраф ожидает и виновника Бакайоко. Также теперь под вопросом выкуп его контракта с лондонским "Челси".

Милан пока занимает седьмое место в чемпионате Италии. Команда имеет 56 очков. Столько же у "Торино", которое занимает шестое место, которое дает право на участие в квалификации Лиги Европы. Пятая "Рома" имеет 58 очков. "Аталанта", которая разместилась на четвертой строчке, опережает "Милан" на три очка. Именно четвертое место дает право сыграть в Лиге чемпионов следующего сезона.