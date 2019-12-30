Тренер "Монтеррея" расплакался после победы в чемпионате: трофей он посвятил погибшему сыну

Тренер мексиканского клуба "Монтеррей" Антонио Мохамед расплакался, когда его команда стала чемпионом страны. Эта победа была важна для него, ведь он ее обещал своему погибшему сыну.

Аргентинец Антонио Мохамед выступал за мексиканский "Монтеррей" в сезоне 1998-2000 годов. Он переходил туда как звезда, однако закрепиться в клубе не сумел.

Однако именно "Монтеррей" был любимым клубом его сына Фарида. Тот погиб в 2006 году. Тогда 1 июля на участке автобана А4 между Дрезденом и Франкфуртом-на-Майне в Германии автомобиль с тремя немцами сумел выехать на встречную полосу и столкнулся с машиной, в которой находились пятеро аргентинских болельщиков. По иронии судьбы возвращались из проигранного накануне четвертьфинала Аргентина – Германия.

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Именно в этом автомобиле и ехал Антонио Мохамед с сыном Фаридом. Футболист получил перелом ноги, который грозил ампутацией. Ему пришлось провести 40 дней в больнице Йены. В результате врачи все же сумели спасти ногу. Однако авария забрала у него нечто гораздо большее, чем здоровье – в течение нескольких дней от полученных травм умер его девятилетний сын Фарид.

В 2015 году Мохамед стал главным тренером "Монтеррея". Однако выиграть трофей с командой ему не удалось. 9 октября 2019 года он снова вернулся в команду и стал с ней победителем чемпионата Мексики. После финального свистка Мохамед расплакался в память о сыне.



Антонио Мохамед после победы в чемпионате Мексики (фото: Eurosport)