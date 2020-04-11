Тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отказался от зарплаты, чтобы поддержать уволенных работников

Итальянский "Наполи" ради экономии отправил 30 работников в неоплачиваемый отпуск. Чтобы их поддержать, от своей месячной зарплаты отказался главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

Из-за отмены футбольных матчей в Италии местные клубы несут немалые убытки. Среди них и "Наполи". Клуб из Неаполя в марте и апреле отправил 30 работников в неоплачиваемые отпуска, оставив их, фактически, без денег.

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Чтобы поддержать этих работников, главный тренер "Наполи" Дженнаро Гатуззо и спортивный директор Кристиано Джунтоли отказались от своих месячных зарплат, пишет Football Italia.

При этом переговоры с игроками о сокращении зарплат продолжаются как непосредственно, так и через AIC (Итальянская ассоциация игроков).

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Италия стала одной из стран с наибольшим распространением инфицированных коронавирусом. По состоянию на 11 апреля их в стране более 147 тысяч человек (третье место в мире).

От COVID-19 в Италии умерло 18 849 человек, что является самым высоким показателем в мире.

Вылечить от опасной инфекции удалось более 30 тысяч человек.

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