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Тренер "Наполи" Дженнаро Гаттузо отказался от зарплаты, чтобы поддержать уволенных работников

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Дженнаро Гаттузо / Bleacher Report

Итальянский "Наполи" ради экономии отправил 30 работников в неоплачиваемый отпуск. Чтобы их поддержать, от своей месячной зарплаты отказался главный тренер команды Дженнаро Гаттузо.

Из-за отмены футбольных матчей в Италии местные клубы несут немалые убытки. Среди них и "Наполи". Клуб из Неаполя в марте и апреле отправил 30 работников в неоплачиваемые отпуска, оставив их, фактически, без денег.

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Чтобы поддержать этих работников, главный тренер "Наполи" Дженнаро Гатуззо и спортивный директор Кристиано Джунтоли отказались от своих месячных зарплат, пишет Football Italia.

При этом переговоры с игроками о сокращении зарплат продолжаются как непосредственно, так и через AIC (Итальянская ассоциация игроков).

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  • Вылечить от опасной инфекции удалось более 30 тысяч человек.

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Автор: Игорь Садженица
Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Спорта Спорт Футбол Наполи
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