Тренер "Олимпика" снова не сдержал эмоций и набросился с критикой на арбитра

Главный тренер донецкого "Олимпика" Вячеслав Шевчук снова не сдержал эмоций после матча в чемпионате Украины. На этот раз экс-игроку "Шахтера" "насолили" в игре против "Мариуполя".

"Олимпик" Шевчука в 19-м туре чемпионата Украины уступил "Мариуполю" 1:2, причем, оба гола "азовцы" забили с пенальти.

Читайте также: Клуб УПЛ дозаявил сразу 9 новых футболистов: имена

"Мы в этом матче создали достаточно большое количество моментов, которые должны были реализовывать. В первом тайме должны были 3:0 выигрывать, у нас было три стопроцентных момента. Но у них в воротах Худжамов, а это, как я считаю, лучший вратарь Премьер-лиги", – заявил после игры Вячеслав Шевчук.

В очередной раз вмешались дополнительные люди – два пенальти. Наш гол чистый. 100%-й гол. Мяч же отскочил от защитника. Если такие ошибки, нужно наказывать этих ребят. Каждый матч они просто уничтожают. И потом подходят и просят прощения. И что, этот тоже будет звонить? Если спорный момент, не принимай никакого решения,

– отметил тренер дончан.

"Думаю, сегодня переиграли "Мариуполь" полностью. Не помню каких-то моментов. Были какие-то контратаки и два непонятных пенальти", – резюмировал Шевчук.

Отметим, что в декабре между главными тренерами "Шахтера" и "Олимпика" Паулу Фонсека и Вячеславом Шевчуком возник словесный конфликт после игры. После этого Контрольно‑дисциплинарный комитет ФФУ решил дисквалифицировать Шевчука.

Подписывайтесь на наш Twitter и Telegram