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Тренер "Овьедо" прокомментировал провальный матч украинца Лунина

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Андрей Лунин / ФК "Леганес"

Главный тренер "Овьедо" Хави Росада прокомментировал поражение от "Альмерии" (0:2), в котором во время второго гола результативную ошибку допустил вратарь Андрей Лунин.

Стоит отметить, что этот матч стал для украинца дебютным в новом клубе.

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Мы играли так, как хотели. Знали, на какой стадион мы приезжаем. Но мы были едины, нас ничего не беспокоило перед матчем, кроме получения разрешения на трансфер Лунина. Мы играли хорошо индивидуально. Пенальти решил исход игры, но я не хочу об этом больше говорить. Я должен сконцентрироваться на подготовке к матчам.

Мы допустили ошибку во втором голе, однако считаю, что первый гол предопределил исход матча. Игроки тоже люди, так случилось. У меня есть только хорошие слова для них, продолжаем работать, в воскресенье важный матч, нам надо хорошо сыграть,
– сказал Росада, слова которого приводит официальный сайт "Овьедо".

Спорт24 писал, что на 73-й минуте матча "Овьедо" – "Альмерия" Андрей Лунин неудачно вышел из ворот навстречу нападающему "Альмерии" и позволил забить гол сопернику.

В воскресенье, 19 января," Овьедо "встретится в 24-м туре Сегунды с "Уэской".

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Автор: Висент Луис
Теги: Новости Спорта Спорт Футбол Андрей Лунин
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