Тренер перевоплотился в супергероя и остановил ворота, которые ветер вынес на футбольное поле

Западную Европу накрыл ураган, из-за которого было отменено немало футбольных матчей. В Швеции непогода "подарила" забавный инцидент во время одного из поединков.

Во время матча в Швеции дул очень сильный ветер, и на поле прилетали разные предметы.

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Один из наставников сначала остановил мяч, а затем ему пришлось справиться с целыми воротами. Как герой комиксов, мужчина руками остановил ворота, которые ветер принес на поле.

Также на помощь тренеру пришел мужчина со скамейки для запасных. Вместе они вернули ворота на прежнее место.

Интересное поведение у лайнсмен, который в этом опасном эпизоде и "бровью не повел".