Тренер перевоплотился в супергероя и остановил ворота, которые ветер вынес на футбольное поле
Западную Европу накрыл ураган, из-за которого было отменено немало футбольных матчей. В Швеции непогода "подарила" забавный инцидент во время одного из поединков.
Во время матча в Швеции дул очень сильный ветер, и на поле прилетали разные предметы.
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Один из наставников сначала остановил мяч, а затем ему пришлось справиться с целыми воротами. Как герой комиксов, мужчина руками остановил ворота, которые ветер принес на поле.
Также на помощь тренеру пришел мужчина со скамейки для запасных. Вместе они вернули ворота на прежнее место.
Интересное поведение у лайнсмен, который в этом опасном эпизоде и "бровью не повел".
Что известно о шторме в Европе?
- В воскресенье, 9 февраля, мощный шторм Киара обрушился на Великобританию. Сильный ветер и проливные дожди по всей стране повлияли на работу железнодорожного транспорта и аэропортов.
- На многих автомагистралях движение ограничено из-за аварий или поваленных деревьев и электроопор.
- Из-за неблагоприятных погодных условий поединок 26 тура чемпионата Англии между "Манчестер Сити" и "Вест Хэмом" перенесли.
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- Ураган Киара также приблизился к Бельгии, из-за чего футбольные матчи в стране тоже были отменены.
- В то же время в Германии бушует ураган Забине. Из-за него были перенесены воскресные футбольные матчи.
- Из-за урагана Киара по меньшей мере шестеро человек погибли. Жертвами стали жители Чехии, Словении, Британии, Швеции и Польши.