Тренер с украинскими корнями, который стал легендой мирового хоккея

Барри Троц – легендарный канадский тренер с украинскими корнями, который провел 1608 матчей на тренерском мостике самой престижной хоккейной лиги мира и занял третье место в истории по этому показателю.

Барри Троц работает уже так давно, что перешел рубеж в 800 выигранных игр. Именно это вывело его имя в топовый эшелон хоккейных тренеров. Однако на его счету только один Кубок Стэнли. И получил он его относительно недавно – летом 2018 года. Главному тренеру тогда было 55 лет.

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Барри Троц и украинские корни

Если в США не догадываются о его украинских корнях, то в канадском городке Дауфине об этом знают все. Семья Троц родом из села Равщина, что на Львовщине.



Барри Троц

Что интересно, Кубок Стэнли охраняла не полиция, а казаки с саблями и мушкетами. Есть у Барри Троца также форма в желто-голубых цветах с украинской символикой.



Барри Троц в одежде с украинской символикой

Ежегодно в городе проходит хоккейный матч под названием "Украинская ночь". В 2018 году Троц взял на себя почетную миссию подбросить шайбу, а точнее – два кружочка колбасы.

Смотрите видео хоккейного матча "Украинская ночь":

Хоккейная карьера

Свою хоккейную карьеру Барри тоже начинал в Дауфине. Но быстро понял, что игрок из него средний. Тогда и возникло два варианта – либо быть звездой в слабых командах, или стать тренером. Второе казалось перспективным, поэтому уже в 22 года Барри стал тренером университетской команды, со временем переходя в более сильные лиги.

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В 1997 году он стал тренером "Нэшвилл Предаторз" и работал с ними 15 лет. Именно с этим клубом Барри провел 1196 матчей в регулярном чемпионате и занял 14 место во всей NHL.



Барри Троц был тренером "Нэшвилл Предаторз"

С 2014 года до 2018 года Барри был тренером "Вашингтон Кэпиталз". "Он хороший тренер, но кроме того еще и прекрасный человек", – так чаще всего отзываются о нем игроки. Получив для "Вашингтон Кэпиталз" первый за 44 года Кубок Стэнли, Троц уже через несколько недель оставил должность.



Барри Троц с Кубком Стэнли

Все произошло так быстро, что команда даже не успела поблагодарить. Повод нашелся вскоре, когда жеребьевка свела в одном матче его старую и новую команды. На экранах появилось видеопоздравление, и Барри был вынужден прилагать все усилия, чтобы сдержать эмоции.

Смотрите видео, как "Вашингтон Кэпиталз" благодарили Барри Троца:

После окончания контракта с "Вашингтон Кэпиталз" он подписал новый с "Нью-Йорк Айлендерс" на сумму 20 миллионов долларов. Здесь ему удалось показать фантастический результат – по итогам сезона 2018/2019 Барри вдруг был признан лучшим тренером регулярного чемпионата и стал двукратным обладателем приза Jack Adams Award.



Барри Троц тренировал команду "Вашингтон Кэпиталз"

Волонтерская деятельность

Не смотря на свою загруженность, Барри – активный волонтер. К примеру, он главный промоутер общественной организации Best Buddies, которая находит друзей для людей с ментальными нарушениями развития. Необходимость такого общения он знает по собственному опыту, ведь младший сын Нолан родился с синдромом Дауна.



Барри Троц со своей семьей